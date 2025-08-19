Sénégal: Crue du fleuve Sénégal 2025 - La vigilance jaune activée dans plusieurs localités

18 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne SAGNA ( correspondante)

La cellule de veille et de crise de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) a dans un communiqué informé que la vallée du fleuve Sénégal fait face à une montée des eaux en cette période d'hivernage. Une pluviométrie importante enregistrée au début du mois d'août, combinée aux apports des affluents non contrôlés, a entraîné une hausse du niveau des eaux à Bakel et à Matam, où les cotes d'alerte pourraient être atteintes dans les prochains jours.

Selon le communiqué, la situation le dimanche 17 août à 12h00 est la suivante; à Bakel, la cote est à 9,12 m avec une tendance à la hausse (cote d'alerte : 10 m), Matam : la cote est à 7,21 m avec une tendance à la hausse (cote d'alerte : 8 m). En conséquence, la vigilance jaune a été activée dans les zones de Bakel, Gouraye, Toufoundé Civé et Matam. Les autorités appellent les populations de la vallée et du delta du fleuve Sénégal à rester attentives et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre d'éventuels débordements.

En amont, le barrage de Manantali continue de stocker l'eau et de modérer la crue du Bafing, contribuant à limiter les risques d'inondation. Le communiqué informé que l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (Omvs) dispose d'un plan d'alerte complet, intégrant les dernières données hydrologiques et les impacts potentiels du changement climatique. Ce plan inclut des cartes des zones inondables pour différentes occurrences de crue, mais également des seuils d'alerte spécifiques à chaque zone pour déclencher les actions préventives. ainsi qu'un schéma de diffusion de l'alerte impliquant autorités nationales et locales, comités de lutte contre les inondations et médias.

Les populations sont ainsi invitées à suivre attentivement les mises à jour officielles et à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités locales pour minimiser les risques liés à cette crue.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.