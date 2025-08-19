Cote d'Ivoire: Présidentielle - Un groupe de cadres du PDCI-RDA réclame un plan B pour désigner un candidat

À une semaine de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, l'Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain), demande la tenue d'un bureau politique et d'une convention, pour désigner un candidat. En mai dernier, à travers un vote plébiscite, le PDCI avait désigné Tidjane Thiam, le président du parti, mais ce dernier a été radié de la liste électorale définitive publiée en juin, pour des raisons administratives. Certains cadres relancent donc le débat autour d'un éventuel plan B.

Ce groupe de l'Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA, se compose des anciens du MEECI (le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire), et de la coordination des cadres du PDCI. Ces responsables dénoncent une série de dysfonctionnements internes : l'opacité dans la gestion des finances du parti, « les pratiques internes qui étouffent la démocratie », « un fossé grandissant entre la direction du parti et sa base ».

Alors que les militants bouclent la collecte des parrainages au nom de Tidjane Thiam, ce groupe de cadres appelle à un sursaut. Le professeur Albert Yao, est membre du Bureau politique. « L'incertitude qui plane sur la participation effective du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025, suite à la radiation de la liste électorale définitive du candidat désigné par le parti, décourage les militants et les sympathisants, entrainant une baisse de leur engagement, voire leur départ vers d'autres formations politiques. Nous suggérons d'organiser, en urgence, une nouvelle convention de désignation du candidat du PDCI-RDA ».

« Nous espérons que les voies du dialogue vont s'ouvrir », insiste Claude Emolo, le président de la coordination des cadres du PDCI.

De son côté, Sylvestre Emmou, le secrétaire exécutif du parti, dénonce des « déclarations tapageuses (...) inappropriées », visant selon lui, « à donner l'impression qu'il y aurait une crise au sein du PDCI ». Ce responsable assure que le parti « se porte bien, en témoigne, dit-il, le niveau record des adhésions depuis l'élection du président Tidjane Thiam ».