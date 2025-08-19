Sénégal: Fleuve Gambie - Simenti et Gouloumbou toujours en hausse, Kédougou et Mako en chute progressive

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce lundi 18 août par une nouvelle hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Simenti et Gouloumbou. Au niveau de celui de Kédougou et Mako, on note une baisse progressive.

Significativement dans le bulletin hydrologique et la note d'information émis ce lundi matin par la brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou sur le fleuve Gambie, au niveau de la station de Simenti où la côte d'alerte est de 13 mètres, la hauteur d'eau notée ce lundi matin 18 août à 08 h 00 est de 8,90 m contre 8,38 m le 17 août à 08 h 00, avec une tendance à la hausse de 52 cm. « Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 6,36 m contre 5,75 m le 17 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 61 cm. Il faut rappeler que la côte d'alerte à la station de Gouloumbou est de 12 mètres » précise le bulletin.

Quant aux stations de Kédougou et de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est respectivement de 4,46 m et 4,21 m contre 4,78 m et 4,82 m le 17 août la veille.

Ainsi, durant ces dernières 48 heures, on a observé une hausse du niveau du plan d'eau aux stations hydrométriques de Simenti et Gouloumbou et une baisse du niveau du plan d'eau aux stations hydrométriques de Kédougou et Mako. Cette baisse pour Kédougou et Mako est de successivement, -32 cm et -61 cm.

Au niveau des affluents du fleuve Gambie, le bulletin renseigne qu'au niveau de la station de Diaguiri (affluent du fleuve Gambie en amont de Mako), la hauteur d'eau notée ce lundi matin à 08 h 00 est de 4,21 m contre 4,75 m le 17 août 2025 à 08 h 00, au niveau de la station d'Afia Pont (Thiokoye), la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 2,29 m contre 2,15 m le 17 août 2025 à 08 h 00 et qu'au niveau de la station de NiokoloKoba, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 5,80 m contre 5,60 m le 17 août 2025 à 08 h 00. Pour la station de Sinthiou Malème, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 1,42 m contre 1,68 m le 17 août 2025 à 08 h 00.