Sénégal: Le Cinq majeur de légende - Raymond Carvalho, la légende qui a conduit le pays au sacre en 1997

Raymond Carvalho est l'une des grandes figures du basketball sénégalais. Né le 26 juillet 1969 à Dakar, il évoluait au poste de meneur avec ses 1m87. Très bon dribbleur et excellent shooteur, il se distinguait surtout par son intelligence tactique sur le parquet.

Formé à la Jeanne d'Arc de Dakar, il y a remporté de nombreux trophées. En 1997, il décroche le titre de « Roi du basket ». Son talent l'a également mené à l'étranger, notamment au Liban, où il a porté les couleurs d'Al-Mouttahed jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en 2007.

Avec la sélection nationale, il a été un acteur majeur des grandes compétitions africaines et mondiales. Entre 1995 et 2001, il a disputé quatre Afrobasket. Il fait partie de la génération dorée qui a offert au Sénégal son dernier titre continental, remporté à Dakar en 1997.

Dans un entretien accordé à IGFM, il a confié que les conditions étaient plus difficiles à l'époque, mais que la soif de victoire et surtout le talent exceptionnel de cette génération composée notamment d'Aly Ngoné Niang, Boubacar Aw, Makhtar Ndiaye et bien d'autres avaient porté les Lions jusqu'au sacre.

Raymond Carvalho a également pris part à la Coupe du Monde FIBA 1998 en Grèce, où il s'est classé 34e meilleur marqueur de la compétition avec une moyenne de 10,7 points par match.

Après sa retraite, il est resté fidèle au basket. Il s'est tourné vers l'encadrement et la formation, prenant en charge les équipes de jeunes d'Al-Mouttahed entre 2006 et 2010, avec même une brève expérience auprès de l'équipe professionnelle. De retour au Sénégal, il a dirigé le Sicap Basket Club (SIBAC), contribuant à sa structuration.

Aujourd'hui, il nourrit l'ambition de devenir sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Raymond Carvalho, c'est le talent à l'état pur, un diamant brut,un génie comme on en voit rarement. Il a marqué toute une génération et demeure une référence pour de nombreux basketteurs.