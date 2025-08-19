Cote d'Ivoire: Clôture du Séminaire Islamique Alfalah - Une jeunesse musulmane engagée pour la paix et la citoyenneté

18 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Malone Diaby

La cérémonie de clôture du 8e Séminaire de Formation Islamique Alfalah, organisé par la Jeunesse Musulmane de Côte d'Ivoire (JEMCI) s'est déroulé le samedi 16 août 2025 Dans la ville d'Odienné

Pendant sept jours, plus de 1 500 participants venus de tout le pays ont partagé un programme riche en enseignements spirituels, éducatifs et fraternels, confirmant l'ampleur nationale de ce rendez-vous incontournable.

Placé sous le thème : « Quelle contribution des religieux pour des élections apaisées ? », l'événement a donné lieu à des échanges profonds sur le rôle des leaders religieux dans la préservation de la paix sociale. Le conférencier principal, Dr Ishaq Diarra, Secrétaire exécutif de la CODISS, a rappelé l'importance pour les guides religieux d'incarner des repères éthiques, de promouvoir le dialogue et de rester à l'écart des clivages partisans.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Ministre-Gouverneur du District du Denguélé, M. Gaousou Touré, qui a salué la qualité de l'initiative et exhorté la jeunesse musulmane à demeurer unie, disciplinée et actrice du développement national.

Le Président national du CODISS, Dr Moussa Fadiga, a lui aussi insisté sur la responsabilité collective des leaders religieux dans la consolidation de la stabilité du pays, tout en félicitant l'engagement de la jeunesse musulmane pour la paix et la justice sociale.

Moment fort de la clôture : l'annonce par le Président national de la JEMCI, Pr Dosso Karim, du lieu de la prochaine édition. La 9e édition du séminaire Alfalah se tiendra en 2026 à Divo, dans le District du Lôh-Djiboua. Une annonce accueillie avec enthousiasme, signe de la vitalité et de l'élan d'expansion de cette initiative.

Au-delà des prières, des conférences et des ateliers, cette édition a permis de renforcer les connaissances religieuses, de nourrir la fraternité et surtout de sensibiliser la jeunesse musulmane à son rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie et du vivre-ensemble en Côte d'Ivoire.

Le rendez-vous est désormais pris pour Divo, dans l'espoir d'un engagement toujours plus fort autour des valeurs de l'Islam, de la citoyenneté et de la paix.

