Cote d'Ivoire: Religion musulmane - Les fidèles et prédicateurs Dan ont désormais leur association

Les imams, prédicateurs, enseignants, responsables de mosquées et fidèles musulmans Dan ont procédé à la création de l'Union des Imams et des Communautés Musulmanes Dan en Côte d'Ivoire (UICOMD-CI). Désigné à la tête de cette union, Cheikh Dan Imam Sedia Yassine sera officiellement investi le 30 août 2025 à Man.

En effet, créée le 11 janvier 2025 à la mosquée Sabil Falah de Krikouma, à Man, l'UICOMD-CI entend promouvoir l'islam en intégrant la langue, la culture et les valeurs du peuple Dan.

Au nombre des défis qui les attendent figurent : la prédominance de prêches réalisés dans d'autres langues que celle du peuple Dan, la faible coordination entre les responsables religieux, l'isolement de nombreuses localités rurales, la précarité des imams de brousse ainsi qu'un recul de la pratique religieuse dans certaines familles.

Face à cette situation, l'UICOMD-CI s'est assigné plusieurs missions, à savoir : encourager la prédication dans les villes comme dans les villages, accompagner les convertis, préserver le patrimoine culturel Dan au service de la foi et contribuer au développement social à travers l'éducation, l'encadrement des jeunes, l'autonomisation des femmes et l'aide aux plus démunis. Elle prévoit également la construction d'infrastructures religieuses, éducatives et sanitaires, ainsi que la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Dans cette dynamique, Cheikh Dan Imam Sedia Yassine a lancé un appel aux fils, filles et cadres Dan, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés, pour une mobilisation autour de cette cérémonie, qui marquera une nouvelle étape dans le rayonnement de l'islam en pays Dan en Côte d'Ivoire.