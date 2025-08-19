Cote d'Ivoire: An 65 du pays - La Mission Christ pour la Victoire a prié pour la paix et l'unité

18 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La communauté Mission Christ pour la Victoire (Mcv) sise à Yopougon quartier Maroc n'est pas restée en marge de la célébration des 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le dimanche 10 août 2025, jeunes, enfants, adultes et guides religieux tous vêtus aux couleurs nationales (orange, blanc et vert) ont entonné l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire.

Le pasteur N'Guessan Brou Grégoire, président-fondateur de la Mission Christ pour la Victoire (Mcv), a exhorté tout le peuple chrétien à la paix, à l'entente et à l'unité. Il a amené toute sa communauté à intercéder pour la paix et le développement de la Nation ivoirienne.

Les fidèles chrétiens ont pris part à un défilé à l'honneur de la Nation. À la suite de ce défilé, il a invité le peuple à opter pour le bon choix. Car soutient-il, les choix d'aujourd'hui détermineront le futur.

Pour lui, le futur est une opportunité offerte gracieusement par Dieu. Aussi, pour en tirer pleinement profit, il faut voir grand, viser haut puis se distinguer. « Cela passe par un choix fondamental. Celui de suivre Jésus-Christ », a-t-il conseillé.

Toutefois, il a exhorté le peuple de Dieu à éprouver ses choix à la lumière de la parole divine. C'est dans une ambiance très festive que le culte a pris fin.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance le 7 août 1960.

