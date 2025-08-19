Sénégal: Sortie du livre « confidences d'une légende du basketball » - Mame Maty Mbengue, les secrets d'une championne

Cinq fois championne d'Afrique de basket féminin, première et unique femme africaine au Hall Of Fame de la Fiba, Mame Maty Mbengue, 57 ans, a dévoilé les secrets de sa réussite humaine et sportive dans un livre, « Confidences d'une légende du basketball ». La cérémonie de dédicace a eu lieu ce samedi à Dakar.

Pour coucher son riche parcours sur du papier, Mame Maty Mbengue a dû recourir aux services du journaliste Dr Mamadou Koumé, ancien directeur de l'Agence de presse sénégalaise (Aps) et ancien president de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (Anps). Elle lui conte tout et, en un an de travaux - de septembre 2023 à fin 2024 - un livre mémoire voit le jour : « Confidences d'une légende du basketball ». La cérémonie de dédicace de ce samedi 16 août a été à la hauteur de l'histoire de l'ancienne capitaine des Lionnes : grandiose ! Elle est marquée par la présence des anciennes gloires Aya Pouye, Kankou Coulibaly..., les anciens ministres Joseph Ndong, Serigne Mbacké Ndiaye, le président Doudou Wade. Mais aussi et surtout de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, ou encore Pedro Diouf, fils de l'ancien président Abdou Diouf.

« Le président Abdou Diouf a été une figure paternelle »

D'ailleurs, la préface porte la signature de l'ancien chef de l'Etat (1980-2000). « Pour moi, le président Abdou Diouf a été plus qu'un chef d'Etat mais une figure paternelle, un exemple de témérité. Il m'a permis d'évoluer dans un cadre professionnel », a relevé, avec émotion, Mame Maty Mbengue avant de revenir sur les raisons de la sortie d'une telle oeuvre : « Je raconte mon histoire pour inspirer. Le basket m'a appris à me dépasser, à croire en mes capacités et à rester fidèle à mes valeurs. Si ce livre ne touche qu'une seule personne, lui donne de la force de poursuivre ses rêves, alors, il aura rempli sa mission. A vrai dire, mon intégration au Hall Of Fame en 2022 a montré que mon histoire appartenait à tous. »

D'après Mamadou Koumé, les 12 chapitres sont abondamment illustrés par une centaine de photos. On y retrouve par exemple les débuts délicats de la légende où coach Larry Diouf, impressionné par sa taille, a dû convaincre son père, Souleymane, pour l'enrôler à la Jeanne d'Arc. « Aki Bodé a été son premier entraîneur en 1982. Dans le livre, un chapitre entier du livre est aussi consacré à Bonaventure Carvalho, ancien sélectionneur des Lionnes. Il l'a convoquée à l'Afrobasket de 1984 alors qu'elle n'avait que 16 ans », a-t-il raconté.

Après le terrain du collège Saint Michel sous les couleurs de la JA, elle a suivi une formation à l'université de Cincinnati (USA). Elle a ainsi accumulé 150 sélections pour 5 titres continentaux (1984, 1990, 1993, 1997 et 2000), 2 Jeux africains (1995 et 1997) et une collection de récompenses individuelles. Une performance d'ensemble que salue Pédro Diouf. « Le président Abdou Diouf disait : "Kou def lou rey am lou rey". C'est à cause de cette génération de Lionnes dont Mame Maty Mbengue qu'il disait cela », a-t-il rappelé. Auparavant, Abdoulaye Makhtar Diop a insisté sur le fait que Mame Maty Mbengue reste une digne fille de Dakar de par son père et sa mère.

« Elle est entrée tardivement dans le basket en raison de la tradition Lébou, conservatrice et puritaine. Grâce à la ténacité de son père, elle a pu commencer en portant des pantalons « bouffants », qui arrivaient jusqu'au genou. Son éducation a impacté sur son comportement. On peut être doué, doté par la nature mais il y a des circonstances exceptionnelles comme la mise en contact de personnels administratifs de qualité. C'est tout ça qui fait qu'on a eu de grandes championnes. Mame Maty Mbengue cite le président Abdou Diouf dans son livre. Il n'est pas courant, dans la vie d'un sportif, de mettre en exergue une autorité. Abdou Diouf a beaucoup fait pour le sport sénégalais dans un contexte de raréfaction des ressources. La preuve par la médaille olympique de Amadou Dia Ba (400m), les logements des Maristes pour les Lionnes », a témoigné le dignitaire et ex ministre des Sports.