Togo: L'ex-ministre des Armées Marguerite Gnakadè appelle à un changement à la tête de l'État

Une prise de parole qui ne passe pas inaperçue au Togo : celle de Marguerite Gnakadè, ancienne ministre des Armées. Alors que de nouveaux appels à une marche pacifique sont lancés sur les réseaux sociaux pour la fin du mois d'août, l'ancienne ministre publie une vidéo de 10 minutes dans laquelle elle appelle à un changement à la tête de l'État.

« L'histoire nous regarde », affirme Marguerite Gnakadè. Après avoir publié plusieurs tribunes, c'est cette fois dans une vidéo que l'ancienne ministre prend la parole. Face caméra, vêtue de noire, pour se joindre « aux voix qui appellent au changement » à la tête de l'État du Togo.

Marguerite Gnakadè le reconnait, sa prise de position peut surprendre. Ministre des Armées entre 2020 et 2022, sous la présidence de Faure Gnassingbé, elle a aussi été l'épouse de l'ainé de la fratrie Gnassingbé, Ernest, décédé en 2009. Elle-même fille de militaire, elle est originaire de la même région.

Dans son message, Marguerite Gnakadè dénonce le système, citant violences, exils, mauvaise gouvernance et corruption. « Il n'est pas facile de gouverner », poursuit-elle, « mais le pouvoir aurait eu le temps de changer le destin du pays ». Ça n'a, selon elle, pas été le cas.

Elle appelle donc à un changement à la tête du Togo. La vidéo est publiée alors que le M66, mouvement de blogueurs et artistes de la diaspora, appelle à une nouvelle mobilisation, à la fin du mois.

En juin, à deux reprises, des mouvements de protestation ont eu lieu contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Des mouvements au cours desquels au moins sept personnes sont mortes, selon la société civile. Sollicitées par RFI, les autorités togolaises n'ont pas encore donné suite. Pour rappel, le gouvernement a qualifié d'illégales les manifestations du mois de juin contre le régime de Faure Gnassingbé.