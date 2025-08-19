Somalie: La pénurie d'eau provoque une grave crise sanitaire et économique, selon une ONG

Dans un rapport intitulé « La maladie se propage en Somalie alors que les coupes budgétaires laissent 300 000 personnes sans eau potable », le Norwegian Refugee Council (NRC) tire la sonnette d'alarme concernant la situation dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le climat et la chute brutale des financements humanitaires depuis plusieurs mois y ont en effet provoqué une coupure d'approvisionnement en eau potable pour plus de 300 000 Somaliens.

En Somalie, la pénurie d'eau provoque une grave crise sanitaire et économique. C'est ce qu'affirme le NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, dans un communiqué publié lundi 18 août 2025.

La plupart vivent dans des camps de déplacés ou des communautés rurales très isolées, selon le NRC. Les régions les plus touchées se trouvent dans la moitié sud du pays.

Le prix de l'eau a presque doublé en Somalie

Plusieurs facteurs expliquent cette crise : d'abord une nouvelle sécheresse qui frappe la Somalie. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), plus de 130 puits sont aujourd'hui asséchés. Les autorités de l'État semi-autonome du Puntland estiment que 800 000 personnes sont aujourd'hui privées d'eau. Elles sont aussi 600 000 dans ce cas au Somaliland, république auto-proclamée qui a annoncé sa séparation de la Somalie en 1991.

Ensuite, il y a la chute drastique des financements de l'aide humanitaire, notamment américains. D'après le NRC, les besoins des programmes d'eau et d'assainissement ne sont financés qu'à hauteur de 12 %. Les agences humanitaires ont dû réduire de trois quarts la voilure de leurs opérations.

Le prix de l'eau a presque doublé en quelques mois en Somalie, passant de 70 à 130 dollars pour 10 000 litres. Inabordable pour la plupart des familles qui utilisent alors de l'eau insalubre. Entre janvier et juillet, plus de 6 500 cas de choléra et de diarrhée sévère ont été recensés, dont 1 000 rien que le mois passé.