Gabon: Des drapeaux et des tenues d'apparat pour les auxiliaires de commandement remis par Maël Nkoghe Abeghe

Maël Nkoghe Abeghe a procédé ce week-end dernier, à la remise, à plus de 71 chefs de villages, regroupements et cantons du département du Haut-Ntem (Minvoul), des drapeaux et tenues d'apparat. Une action qu'il estime être une valeur fondamentale de la république gabonaise.

Cultiver et renforcer l'esprit patriotique des populations gabonaises en générale et celles du département du Haut-Ntem en particulier est ce qui motive Maël Nkoghe a offrir à plus 71 chefs de villages, regroupement et canton, des drapeaux et tenues d'apparat chacun dans son environnement.

Cette remise symbolique des drapeaux et tenues d'apparat témoigne à suffisance le début de la valorisation de ces auxiliaires de commandement. " Nous sommes à l'ère de la cinquième République. Le pays est toujours le Gabon et notre drapeau le même, mais je vous invite avec ces nouveaux drapeaux à changer de paradigme, changer de mentalité. Sous l'ère du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous voulons désormais un Gabon sans crimes rituels, un Gabon sans corruption, un Gabon où tous les citoyens sont valorisés peu importe le lieu où il se trouve " a précisé Maël Nkoghe Abeghe alias" Fam en Ekeigne " aux chefs

Ndong Mbe Paul, chef de canton(canton sud) a saisi l'occasion pour remercier le donateur pour tout ce qu'il ne cesse de faire à l'endroit des populations du département, aux auxiliaires de commandement et pour tout ce qu'il ne cesse de faire à l'endroit des populations du département. " La renaissance des autorités et la légitimité des auxiliaires de commandements de notre département (Minvoul) est à inscrire dans les annales de l'histoire de notre pays en générale, du département du Haut-Ntem en particulier" a indiqué le notable de Momo.

Maël Nkoghe Abeghe est un acteur politique du département du Haut-Ntem. Les multiples actions posées, aux dires des populations, ne sont plus à démontrer. Ce dernier est loin d'être un parachuté de la politique de son fief électoral (District de Bolossoville, canton sud et canton sossolo ntem), c'est à dire, le deuxième siège du département du Haut-Ntem (Minvoul)