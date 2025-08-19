Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec le Ministre du Commerce Extérieur des Émirats Arabes Unis

18 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État a reçu ce samedi en audience une délégation conduite par le Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce Extérieur des Émirats Arabes Unis.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'exploration de nouveaux partenariats dans les secteurs stratégiques, notamment le pétrole, le gaz, l'énergie, les infrastructures ferroviaires et le développement hôtelier.

La délégation émiratie a également exprimé son intérêt pour la construction d'une raffinerie de manganèse et d'une zone industrielle minière, conformément à la vision du Chef de l'État visant la transformation locale et la création de valeur ajoutée.

Cette rencontre a réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leurs relations et de promouvoir des investissements mutuellement bénéfiques.

