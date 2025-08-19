Congo-Kinshasa: Tensions entre des députés provinciaux et le gouverneur du Nord-Kivu autour du non-paiement des agents de la province

Une vingtaine de députés provinciaux du Nord-Kivu ont adressé une lettre au gouverneur de province, le général Evariste Kakule Somo, pour dénoncer le non-paiement des agents provinciaux depuis trois mois, portant des accusations sur l'autorité provinciale qui rejette toute incrimination.

Dans leur correspondance datée du 15 août 2025, les élus accusent le gouverneur de priver l'assemblée provinciale de sa quote-part budgétaire et de violer l'ordonnance instituant l'état de siège, en plus de ne pas payer les fonctionnaires de la province.

Des accusations rejetées par le gouverneur

Contacté ce lundi 18 aout par Radio Okapi, le gouverneur a fermement rejeté ces accusations, affirmant que les paiements reprendront dès cette semaine, à la suite d'un contrôle physique des agents désormais achevé. Il rappelle que depuis son arrivée à la tête de la province, il n'a reçu qu'une seule tranche de rétrocession en provenance de Kinshasa, pourtant essentielle au fonctionnement des institutions provinciales.

Le général Evariste Kakule a précisé :

« Nous avons réussi à payer les agents du gouvernement quatre fois. Nous avons dit que nous n'allions pas payer le cinquième mois sans avoir effectué un contrôle physique. Ce contrôle est maintenant achevé. Dès le début de cette semaine, les paiements seront effectués ».

Il a également tenu à nuancer les critiques des députés, précisant qu'il ne s'agit que d'une partie des élus, et les appelant à plus de responsabilité :

« Ce que disent les députés, cela n'engage qu'eux. Ils doivent faire attention à ne pas se laisser manipuler. Être représentant du peuple implique de grandes responsabilités ».

Un contexte de gouvernance sous état de siège

Le gouverneur a souligné les efforts entrepris pour installer l'administration provinciale et maintenir le fonctionnement de l'assemblée provinciale, malgré les contraintes liées à l'état de siège en vigueur dans la province.