Congo-Kinshasa: Goma - Daniella Muleketsi, étoile montante de la boxe congolaise, se prépare pour son duel contre Sabrina Mbwewe

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À seulement 20 ans, Daniella Muleketsi s'impose comme l'une des figures montantes de la boxe féminine en RDC. Classée 11e au niveau mondial, 2e en Afrique et 1ᣴe dans son pays dans la catégorie des super-moyens, la jeune boxeuse de Goma se prépare pour un combat décisif contre la Tanzanienne Sabrina Mbwewe, prévu le samedi 30 août à Goma.

Rencontrée dans le gymnase de Nyama Boxing, Daniella affiche une détermination sans faille:

« J'ai commencé la boxe professionnelle il y a un an. J'ai déjà disputé deux combats : j'ai perdu le premier, mais j'ai gagné le second contre Charity, une boxeuse kényane ».

Avec cinq victoires et une seule défaite à son actif, Daniella est la seule boxeuse professionnelle à Goma. Elle jongle entre ses entraînements intensifs et ses responsabilités familiales, un équilibre qu'elle gère avec rigueur.

Depuis août 2024, elle est encadrée par le coach Gael Assumani, responsable de Nyama Boxing Promotion, qui croit fermement en son potentiel :

« On l'a repérée en 2021 dans le club des Volcans. Elle a énormément progressé. Aujourd'hui, elle est solide tactiquement, techniquement, et son classement mondial en témoigne ».

Le combat du 30 août contre Sabrina Mbwewe sera un test crucial pour Daniella, qui espère confirmer son ascension sur la scène africaine et internationale.

