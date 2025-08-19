Congo-Kinshasa: Evaluation des formations des journalistes des Radios communautaire de Kolwezi

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Radio okapi reviens après près d'un an pour évaluer des formations organisé en faveur des journalistes évoluant dans l'ex- Grand Katanga, à Kolwezi, dans la province du Lualaba au mois de novembre 2024.

Ces formations qu'a donné la radio okapi constituent une suite logique des formations animées dans d'autres villes du pays et ont porté sur plusieurs sujets :

L'écriture journalistique animée par Noëlla Luzitu Kabambi, ancienne secrétaire de rédaction de Radio Okapi

La production radiophonique et la tenue d'antenne, ainsi que la prise en compte des questions sur la santé et les minerais avec Jean Marc Matwaki, Chef de programmes Radio Okapi

La lutte contre la désinformation et la mésinformation animée par Momar Mbengue, responsable du desk partenariat

Le journaliste face aux questions des droits de l'homme avec Alidou Ngapma

Cette formation était clôturée par la remise des certificats de participants aux journalistes des radios communautaires, un groupe WhatsApp a été mise en place pour des échanges fructueux.

Pour atteindre chaque foyer, les radios communautaires ont été formées par Radio Okapi à jouer un rôle crucial dans la sensibilisation et la communication sur la vaccination. Mais comment cette formation se traduit-elle sur le terrain ?

Lire l'article original sur Radio Okapi.

