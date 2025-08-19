Francis Ngannou, l'enfant prodige de Batié devenu champion mondial de MMA, pose un nouveau jalon dans l'histoire sportive du Cameroun. Ce 23 août 2025, le Stade de Japoma à Douala accueillera le Challenge Fighting Championship (CFC), un tournoi d'arts martiaux initié et organisé par "The Predator" lui-même. Plus qu'un événement sportif, cette initiative incarne la volonté de Ngannou d'offrir aux jeunes talents locaux une plateforme internationale et de hisser le Cameroun sur l'échiquier mondial du MMA .

Né dans l'extrême pauvreté, Ngannou a travaillé dans les mines de sable dès l'âge de 10 ans avant d'entreprendre un périple migratoire périlleux vers l'Europe en 2012. Son parcours traversée du désert, emprisonnement en Espagne, vie sans-abri à Paris aurait brisé beaucoup d'ambitions. Pourtant, sa rencontre avec le coach Fernand Lopez du MMA Factory transforma son destin : de novice à champion de l'UFC, puis à la tête d'un empire sportif incluant la Professional Fighters League (PFL) .

Le CFC s'inscrit dans la continuité de son engagement pour le développement des sports de combat en Afrique. En tant que président de la PFL Africa, dont le lancement est prévu en 2025, Ngannou entend structurer un écosystème viable pour les athlètes continentaux. Des combattants locaux comme Godlove Shey inspiré par Ngannou malgré un entraînement rudimentaire dans un contexte de conflit anglophone y trouveront une vitrine inédite .

Avec le CFC, Ngannou concrétise une vision où Douala pourrait rivaliser avec Las Vegas ou Riyad comme capitale du combat. Les retombées économiques et médiatiques sont envisagées comme un levier pour attirer des investisseurs, tandis que sa Fondation oeuvre déjà à l'équipement de salles et au parrainage de jeunes pugilistes .