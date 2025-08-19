Cote d'Ivoire: Abobo-Té/Sortie de la catégorie Gnandô-Djehou - Le chef Arsène Djako appelle à l'unité des filles et fils du village

Abobo-Té, village situé dans la commune d'Abobo, dans le District autonome d'Abidjan, était en fête le 16 août 2025. Les populations célébraient les membres de la catégorie Gnandô-Djehou qui effectuaient leur sortie officielle.

En pays Atchan, cet évènement qui est reconnu comme la fête de la maturité, est un ensemble de rituels initiatiques qui marquent le passage des jeunes à l'âge adulte. Ces derniers reçoivent les bénédictions de tous les villageois, avec à leur tête les Tchagba, génération au pouvoir, qui s'impliquent davantage dans la festivité pour honorer ces jeunes qui accèdent à un nouveau cycle de vie.

Parmi les officiels, il faut noter la présence d'Arsène Djako, chef du village d'Abobo-Té, haut patron de la cérémonie, qui avait à ses côtés son homologue d'Abobo-Baoulé, Marc Akré. « Nous voudrions profiter de cette tribune pour lancer un appel à la paix, à l'unité, à la solidarité, à la fraternité, à la cohésion de tous les fils et filles du village d'Abobo-Té », a-t-il déclaré.

Selon lui, il est temps de désarmer les coeurs et les esprits, de déposer les armes et de converger dans une même direction pour la mise en oeuvre des nombreux projets de développement communautaires. A savoir, le bitumage de nos rues, la construction des Résidences N'Ta-Nwan II, du marché moderne et du complexe sportif et hôtelier, ainsi que la réalisation du Palais de la chefferie.

La célébration a été marquée une procession de danses guerrières dans les rues du village faite par l'ensemble des guerriers de la catégorie, le partage de repas dans les différentes familles et la parade costumée des femmes. Elle s'est achevée par la présentation des Gnandô-Djehou, sur la place publique où étaient rassemblées massivement les populations et officiels.

Le haut patron de la cérémonie a saisi cette opportunité pour demander à ses filleuls de s'armer de courage pour surmonter toutes les difficultés de la vie quotidienne. « Vous êtes la prunelle de nos yeux et le catalyseur de tous les combats que nous menons, en tant que chef du village d'Abobo-Té. Nous voulons tout ce qui est bon et meilleur pour vous », leur a-t-il lancé. Avant d'annoncer un don d'un million de Fcfa à leur endroit.