Cote d'Ivoire: Caravane des Loisirs 2025 - La seconde étape réussie à Toumodi

18 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah TIEMENE

Après l'étape inaugurale de Dimbokro, le 16 août, qui a marqué le lancement de la première édition du concept « Caravane Vacances Loisirs », la caravane a poursuivi sa tournée dans la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est, la place Gabriel Tiacoh de Toumodi qui a accueilli la deuxième étape portée par la Direction générale des loisirs.

Cette étape a permis aux tout-petits, jeunes et familles de participer à des activités telles que : jeux traditionnels, activités numériques, châteaux gonflables, toboggans géants petits et grands leur permettant un moment de détente, de découverte et une expérience ludique inoubliable.

Notons que cette caravane 100 % gratuite est offerte par le ministre Siandou Fofana. Elle s'étendra dans 16 villes. Notamment, Bouaflé, Daloa, Man, Biankouman, ,Odienné, Adiaké, Adzopé, Abengourou, Agnibilekrou, Koun-Fao et Bondoukou. L'objectif reste le même offrir aux populations, en particulier aux jeunes, des moments de détente, de convivialité, durant la période des vacances.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.