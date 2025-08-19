Cote d'Ivoire: Caravane des Loisirs 2025 - La seconde étape réussie à Toumodi

Après l'étape inaugurale de Dimbokro, le 16 août, qui a marqué le lancement de la première édition du concept « Caravane Vacances Loisirs », la caravane a poursuivi sa tournée dans la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est, la place Gabriel Tiacoh de Toumodi qui a accueilli la deuxième étape portée par la Direction générale des loisirs.

Cette étape a permis aux tout-petits, jeunes et familles de participer à des activités telles que : jeux traditionnels, activités numériques, châteaux gonflables, toboggans géants petits et grands leur permettant un moment de détente, de découverte et une expérience ludique inoubliable.

Notons que cette caravane 100 % gratuite est offerte par le ministre Siandou Fofana. Elle s'étendra dans 16 villes. Notamment, Bouaflé, Daloa, Man, Biankouman, ,Odienné, Adiaké, Adzopé, Abengourou, Agnibilekrou, Koun-Fao et Bondoukou. L'objectif reste le même offrir aux populations, en particulier aux jeunes, des moments de détente, de convivialité, durant la période des vacances.