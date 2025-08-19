Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Des cadres demandent la convocation d'une convention pour désigner un candidat

L'Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde (Irs-Pdci-Rda), composée des militants de l'ex-Meeci et de la coordination des cadres du Pdci-Rda, a animé un point de presse le 18 août 2025, à la Maison de la Presse à Abidjan.

Au nom de ces cadres, le Pr Albert Yao-Kouamé, membre du Bureau politique, a demandé la convocation urgente d'un Bureau politique pour clarifier et préparer la Convention de désignation du candidat du Pdci-Rda à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Les intervenants ont précisé que leur démarche ne visait pas à défier le leadership actuel, ni à rompre avec les instances dirigeantes, mais constituait un appel pressant au sursaut. Selon eux, « il s'agit d'un cri d'alarme et d'une invitation à la mobilisation générale pour réconcilier les militants et sauver le Pdci-Rda, qu'ils considèrent comme leur patrimoine commun, leur « fétiche ».

« Nous sommes prêts à nous investir pleinement dans un processus de transformation, à apporter nos idées et notre énergie pour que notre formation politique retrouve sa grandeur, sa vitalité et sa raison d'être », a déclaré le Pr Albert Yao-Kouamé. Il a ajouté qu'ils étaient également prêts à participer activement à ce processus de redressement, en mettant à profit leur expérience et leur savoir-faire pour que leur parti retrouve sa place légitime sur la scène politique et dans le coeur des Ivoiriens.

En conséquence, les cadres ont appelé tous les militants et sympathisants qui partagent leurs préoccupations et leur désir de renouveau à se joindre à eux pour oeuvrer collectivement au redressement du parti. Leur objectif final est de reconquérir et exercer le pouvoir d'État, pour que le Pdci-Rda devienne un instrument efficace au service du peuple et de la nation.

« C'est ensemble, par un effort collectif et sincère, que nous pourrons remettre notre parti sur les rails et lui permettre de jouer pleinement son rôle au service de notre pays, la Côte d'Ivoire », ont-ils conclu. En dépit des incertitudes actuelles au sein de leur formation politique, les cadres porteurs de cette déclaration ont exprimé une vision d'espoir et de renouveau pour le Pdci-Rda. Selon eux, cette déclaration n'est pas une simple énumération d'idées, mais une feuille de route essentielle pour sortir de l'immobilisme et répondre aux attentes légitimes des militants et sympathisants.

Les raisons de la déclaration et les recommandations

Les cadres ont expliqué les raisons de leur déclaration, en identifiant plusieurs problèmes majeurs qui entravent le bon fonctionnement du parti, à savoir : Le non-respect de certaines dispositions statutaires et réglementaires ; l'absence de vision claire et de stratégie cohérente ;des pratiques internes qui étouffent la démocratie ; une opacité dans la gestion du parti et une communication opaque et inefficace.

Pour résoudre ces préoccupations, ils ont formulé dix recommandations, parmi lesquelles : l'élargissement du cercle de décision à l'ensemble des parties prenantes statutaires ; la démocratisation des débats politiques internes, permettant à chaque militant à jour de ses cotisations de s'exprimer librement sur les sujets à l'ordre du jour.

Participants à la rencontre avec les médias : Anoman Magloire, membre du Bureau politique et délégué communal d'Aboisso ; Emolo Claude, délégué de Koumassi ;Niamkey Paul, membre du Bureau politique ; Prof. Albert Yao-Kouam ; Dr. Vitrice Yekpe, rapporteur de la coordination des cadres du Pdci-Rda et bien d'autres cadres.