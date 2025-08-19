Sénégal: Kaolack - La foudre tue deux enfants et blesse une fillette à Médina Thiamène (adjoint au maire)

Kaolack — La foudre a tué deux enfants, un garçon de 8 ans et une fillette de 12 ans, blessant une autre âgée de 15 ans, lundi, à Médina Thiamène, un village situé dans la commune de Wack Ngouna (centre), a-t-on appris de l'adjoint au maire de cette collectivité territoriale du département de Nioro du Rip, Ibrahima Sall.

Les victimes revenaient des champs vers 17 heures quand elles ont été frappées par la foudre à hauteur du village situé sur la route reliant Wack Ngouna à Saboya, a précisé M. Sall.

Transférés en urgence au centre de santé de Wack Ngouna, seule une des deux filles a survécu.

Les corps sans vie des deux victimes ont été acheminés au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niasse (CHREIN) de Kaolack pour autopsie.

"Cette journée étant très pluvieuse, les cultivateurs ont jugé nécessaire d'aller au champ après avoir pris le repas de la mi-journée. Vers 17 heures, la pluie a repris avec des tonnerres, et ces trois enfants qui revenaient des champs ont, malheureusement, été frappés la foudre", a rapporté l'adjoint au maire de Wack Ngouna.

Ce drame fait ressurgir le problème du manque de paratonnerres et de protection civile dans les zones rurales et du travail des enfants dans les activités champêtres, selon lui.

"Il faut davantage sensibiliser les populations, notamment les parents et même les enfants qui doivent être retenus à la maison pendant la pluie. Nous appelons les autorités à venir nous aider à installer des paratonnerres au niveau des différentes zones de notre commune qui compte 65 villages", a plaidé Ibrahima Sall.