Sénégal: Une mission du FMI attendue à Dakar à partir de mardi (officiel)

Dakar — Des équipes techniques du Fonds monétaire international (FMI) sont attendues à Dakar, à partir de mardi, pour poursuivre les discussions entamées avec le Sénégal dans le cadre du suivi de certains dossiers parmi lesquels la préparation de la Loi de finance initiale (LFI) 2026, a-t-on appris de source officielle.

"Dans le cadre de la poursuite des discussions avec le Sénégal, une +staff-visit+ du FMI séjournera au Sénégal durant la période du 19 au 26 août 2025", indique notamment un communiqué du ministère des Finances et du Budget (MFB) parvenu à l'APS, lundi.

D'après la même source, une +staff-visit+ est une visite de travail menée par les équipes techniques du FMI, centrée sur le suivi technique des dossiers en cours.

Elle constitue également un cadre privilégié pour renforcer les échanges, la concertation, et la poursuite des discussions entamées avec le FMI.

Cette +staff-visit+ de huit jours permettra aux deux parties d'échanger notamment sur l'exécution budgétaire 2025, la préparation de la LFI 2026 et les réformes envisagées, ajoute le communiqué.

Il note qu'à l'issue de ces échanges, "une communication officielle sera publiée pour partager les conclusions et les perspectives retenues".