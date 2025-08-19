Sénégal: Thiès - Plaidoyer pour la rénovation de trois salles de classe de l'école Issa Dème

Thiès — Le directeur de l'école élémentaire Issa Dème de Nguinth, à Thiès, a appelé, lundi, les autorités et les populations de ce quartier à aider cet établissement à réhabiliter, avant la prochaine rentrée scolaire, trois de ses salles de classe qui sont dans un état de délabrement avancé.

Pointant des fissures qui ne peuvent être colmatées et des salles peu spacieuses pour des effectifs pléthoriques, Jean Mendy a insisté sur les risques que courent les élèves qui étudient dans ces classes qui "ne répondent pas aux normes".

Ces salles de classe ont été construites par des parents d'élèves, en 1978, année de création de l'établissement, a-t-il dit à l'APS.

Face à cette situation, le directeur de cet établissement scolaire avait convoqué, la semaine dernière, le comité de gestion de l'école, pour statuer sur sa situation.

L'école Issa Diène, qui compte 1 086 élèves répartis entre 13 classes, a enregistré cette année 90,5% de taux de réussite à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE).