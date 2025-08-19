Sénégal: Thiès - Plaidoyer pour la rénovation de trois salles de classe de l'école Issa Dème

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le directeur de l'école élémentaire Issa Dème de Nguinth, à Thiès, a appelé, lundi, les autorités et les populations de ce quartier à aider cet établissement à réhabiliter, avant la prochaine rentrée scolaire, trois de ses salles de classe qui sont dans un état de délabrement avancé.

Pointant des fissures qui ne peuvent être colmatées et des salles peu spacieuses pour des effectifs pléthoriques, Jean Mendy a insisté sur les risques que courent les élèves qui étudient dans ces classes qui "ne répondent pas aux normes".

Ces salles de classe ont été construites par des parents d'élèves, en 1978, année de création de l'établissement, a-t-il dit à l'APS.

Face à cette situation, le directeur de cet établissement scolaire avait convoqué, la semaine dernière, le comité de gestion de l'école, pour statuer sur sa situation.

L'école Issa Diène, qui compte 1 086 élèves répartis entre 13 classes, a enregistré cette année 90,5% de taux de réussite à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.