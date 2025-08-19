Sénégal: Gamou de Thiénaba - les attentes du comité d'organisation au menu d'une réunion préparatoire

Thiès — Les autorités administratives et les personnels des différents services techniques de la région de Thiès ont passé en revue, lundi, les besoins et attentes du comité d'organisation du Gamou de Thiénaba, prévu début septembre, a constaté l'APS.

Parmi les besoins exprimés par le comité d'organisation, lors d'une réunion préparatoire organisée à la gouvernance de Thiès, figurent la mise à disposition d'une ambulance médicalisée et la rallonge de l'enveloppe destinée à l'achat de médicaments pour la couverture sanitaire de l'événement.

Le comité d'organisation souhaite qu'elle passe de 11 à 14 millions de FCFA. La délégation a aussi remis sur la table une vieille doléance liée à la construction d'un centre de santé à Thiénaba.

Le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, qui présidait la rencontre, a promis de transmettre les doléances et de plaider auprès du ministère de tutelle pour leur mise en oeuvre.

La commission santé du comité d'organisation a attiré l'attention sur la nécessité d'une adéquation entre les besoins de médicaments exprimés par le district et la direction régionale de la Santé et les commandes passées.

Concernant l'approvisionnement en eau de la cité religieuse lors du Gamou, Aquatech, le délégataire de service public en eau en milieu rural, a assuré qu'il sera correct durant cette période.

La délégation de la cité religieuse a salué la gestion des forages de Thiénaba par cette société d'affermage.

Le gouverneur a, par ailleurs, promis de saisir la direction générale de l'Office national de l'assainissement (ONAS) pour plaider en faveur d'une revue à la hausse du nombre de camions de vidange prévus lors de l'événement.

Cinq sont disponibles, alors que le comité d'organisation en demande vingt.

Le porte-parole du khalife de Thiénaba, Serigne Cheikhou Amadou Seck, et le maire de Thiénaba ont fait part de leur satisfaction quant au travail abattu par la SENELEC dans cette commune.

Ils ont toutefois demandé une extension du réseau électrique à hauteur de 30 kilomètres pour faire face à l'expansion de la commune.

Le maire de Thiénaba, Talla Diagne, a promis de mettre à la disposition de la SENELEC, dès mardi, un terrain pouvant abriter un poste électrique, comme l'avait demandé le représentant de la société nationale de fourniture d'électricité.

La gendarmerie a donné des gages de sa présence aux côtés des autorités religieuses pour sécuriser l'événement quatre jours avant et quatre jours après le Gamou. La Croix-Rouge a, pour sa part, demandé de disposer à temps de tentes pour déployer ses équipes.

Selon le capitaine Khoudia Mar, cheffe de la brigade des sapeurs-pompiers de Thiès, les pensionnaires d'un "daara" (école coranique) de Thiénaba ont déjà bénéficié d'une formation en secourisme, en attendant une autre session qui concernera les femmes préposées aux cuisines, lors de ce rassemblement annuel.

Concernant les infrastructures routières, des efforts seront faits pour l'entretien de la voirie de Thiénaba, mais aussi pour la réalisation de quelques pistes, a assuré l'AGEROUTE, relevant que le démarrage de l'entretien national du réseau routier vieillissant a entrainé la réduction des actions qui étaient menées dans les cités religieuses à l'approche des rassemblements religieux.

Le porte-parole du khalife de Thiénaba, Serigne Cheikhou Amadou SeckLa rencontre a été une occasion pour donner au comité d'organisation des recommandations liées à la sécurité routière, mais aussi à la sécurité sanitaire des aliments pour éviter des cas d'intoxication.

Il a été demandé aux organisations de chauffeurs de sensibiliser leurs membres sur l'importance de réviser leur véhicule avant le départ, mais aussi de faire preuve de prudence sur la route.

Le porte-parole du khalife a aussi exhorté les disciples, notamment en provenance de l'étranger, d'éviter de transporter des produits prohibés, même s'il a sollicité un allègement des contrôles routiers par les forces de sécurité.

Une coordination entre les opérations de saupoudrage du service d'hygiène, de nettoiement de la SONAGED et d'abattage de chiens errants du service de l'élevage a été vivement recommandée, pour plus d'efficacité et une mutualisation des moyens.

"Le Coran, la solution par excellence", est le thème de l'édition 2025 du Gamou de Thiénaba.

Selon le porte-parole du khalife Serigne Cheikhou Amadou Seck, ce choix invite à une revivification chez les fidèles des valeurs de véridicité, de justice et de loyauté, "en perte de vitesse", de nos jours.