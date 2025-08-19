Sénégal: Koungheul - Du matériel médical offert au poste de santé de Thiongue Wolof

Saly Escale (Koungheul) — La Fondation "Iturri" a offert, lundi, un important lot de matériel médical, d'une valeur de "plus de 11 millions de francs CFA", au poste de santé de Thiongue Wolof, un village de la commune de Saly Escale, dans le département de Koungheul (centre), a constaté l'APS.

Ce matériel comprend une échographie et ses accessoires, un lit d'accouchement, un nébuliseur, deux tensiomètres, un chariot multifonctionnel et un stérilisateur.

Ce don, acquis grâce à l'association "Éducation pour tous du village de Thiongue" (AETTO), a été remis en présence du représentant du chef de village, Sète Boye, des dignitaires de la localité et des populations locales.

"Notre combat, c'est de tout faire pour garantir un accès équitable et durable aux soins de santé des populations rurales", a expliqué Pape Mote Sarr, président de ladite fondation.

Il a également plaidé pour l'affectation d'une ambulance et d'une sage-femme au poste de santé de Thiongue Wolof.

"Ce poste de santé a besoin d'une ambulance pour l'évacuation des malades au centre de santé de Koungheul", a-t-il expliqué, en présence des habitants qui ont remercié les donateurs.