Afrique de l'Ouest: Une mission guinéenne à Dakar pour s'inspirer des 'bonnes pratiques' électorales du Sénégal

Dakar — Une délégation guinéenne, composée de membres de la Cour suprême, de la Haute Autorité de la Communication et de la Direction générale des élections (DGE) de ce pays, a effectué lundi une visite à Dakar, pour s'inspirer du système électoral sénégalais, a-t-on appris de source officielle.

Sur son site internet, la DGE du Sénégal indique que cette visite dans ses locaux intervient en perspective du référendum portant sur une nouvelle Constitution en Guinée, prévu le 21 septembre 2025.

La délégation guinéenne comprend également des représentants de la Commission de l'Union africaine.

La même source ajoute que cette rencontre empreinte de "cordialité" a permis "d'échanger sur les bonnes pratiques [du Sénégal] en matière électorale, en particulier, dans le cadre de l'organisation du prochain référendum, bien que ce type de scrutin ait déjà été expérimenté en République de Guinée".

À cette occasion, la délégation guinéenne s'est notamment "intéressée aux questions liées au parrainage (une procédure encore inédite en République de Guinée), aux conditions de validité des candidatures, à la gestion financière durant les périodes électorales, au rôle du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) dans le processus électoral".

Les autorités en charge du processus électoral en Guinée ont également voulu s'imprégner des relations que doivent entretenir une Cour suprême et une DGE en matière électorale.

Le directeur général des Élections du Sénégal, Biram Sène, a salué cette visite, soulignant "l'importance de la coopération entre pays africains et l'utilité des échanges d'expériences pour renforcer la crédibilité et la transparence des processus électoraux sur le continent".

D'autres demandes de rencontres ont été exprimées par la partie guinéenne, "afin d'approfondir les échanges sur des préoccupations spécifiques propres à chaque institution représentée", indique la DGE sur son site internet.