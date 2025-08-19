Sénégal: Ziguinchor - Vers le raccordement de 135 villages au réseau électrique

Ziguinchor — Le Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU) va investir 16 milliards de francs CFA pour raccorder au réseau électrique, 135 villages de la région de Ziguinchor (sud), a annoncé, lundi, son coordonnateur Ngor Sène.

"Pour la région de Ziguinchor, 16 milliards de francs CFA seront investis pour électrifier 135 villages", a-t-il dit.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du PADERAU dont l'objectif est de contribuer à l'accès universel à l'électricité au Sénégal à l'horizon de 2029, par l'électrification de 560 villages des régions de Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor et Matam, pour un budget global estimé à 58 milliards de francs CFA, a-t-il souligné.

Ngor Sène s'exprimait en marge du lancement officiel du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU), en présence de l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura.

"Après l'électrification des 135 villages de Ziguinchor, le projet va accompagner aussi les ménages pour permettre leur branchement au réseau électrique. Au total, 7 500 ménages en seront bénéficiaires", a fait savoir M. Sène.

Dans la mise en oeuvre du projet, a-t-il ajouté, un plan d'action genre visant à accompagner spécifiquement les femmes pour une utilisation productive de l'électricité a été intégré.

Le PADERAU va impacter la vie quotidienne dans les différents secteurs, car en plus de l'éclairage, il induira des améliorations dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique, a salué Ngor Sène.

Le taux d'exécution du PADERAU est de 28 %, a-t-il rappelé, ajoutant que les entreprises chargées de sa mise en oeuvre dans la région de Ziguinchor sont déjà sélectionnées, les travaux devant durer dix-huit mois.

"Nous lançons aujourd'hui officiellement les activités du PADERAU dans la région de Ziguinchor. Ce projet structurant vise à étendre de manière significative la couverture électrique, en ciblant particulièrement les zones rurales et en mettant l'accent sur l'équité territoriale, la fiabilité du service et l'innovation technologique", a dit l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alsény Bangoura.

Le lancement du PADERAU à Ziguinchor marque ainsi une étape décisive dans la volonté de l'État du Sénégal d'assurer une couverture énergétique universelle au service du développement, selon lui.

Le PADERAU est financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Son objectif est de faire bénéficier à 560 villages du Sénégal "une énergie propre et à moindre coût".