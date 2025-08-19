Sénégal: Linguère - Daouda Ngom annonce la création d'une réserve naturelle communautaire à Labgar

Linguère — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a annoncé, lundi, la création d'une réserve naturelle communautaire de 750 hectares à Labgar, dans le département de Linguère, avec l'introduction d'animaux sauvages et l'ensemencement d'espèces locales pour restaurer la biodiversité.

"Cette parcelle de Labgar sera progressivement transformée en réserve naturelle communautaire, à l'image de celle de Koyli Alpha", dans le Ferlo, "avec l'introduction d'animaux sauvages pour restaurer la biodiversité", a-t-il dit.

Daouda Ngom s'exprimait à l'étape de Labgar de la caravane écologique lancée le 2 août dernier par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de la présente campagne nationale de reboisement.

"Cette parcelle de 750 hectares de la commune de Labgar, située sur le tracé national de la Grande muraille verte (GMV), va accueillir la mise en terre de 45.000 plants, afin d'améliorer la résilience des communautés et des écosystèmes", a-t-il ajouté, en présence du directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV), Sékouna Diatta.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a précisé que cette initiative "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'amélioration de la résilience des communautés et des écosystèmes face au changement climatique sur le tracé de la grande muraille verte (PAREC-CC/GMV)".

"Elle doit contribuer à restaurer les terres dégradées, freiner la désertification et renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique", a-t-il indiqué, rappelant que "la commune de Labgar est particulièrement touchée par la dégradation des terres, avec 13.000 hectares de terres dégradées".

Daouda Ngom estime aussi que ce projet permettra de restaurer les écosystèmes, dans une région sahélienne marquée par un déficit pluviométrique et une forte pression pastorale.

M. Ngom a souligné l'importance des parcelles reboisées par l'ASERGMV, dans le développement d'activités socio-économiques, notamment le maraîchage, les "tolou-keur" et les fermes communautaires intégrées, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations locales.

Il a en outre salué l'appui des autorités administratives, des services techniques de l'État et de la mairie de Labgar.

La caravane écologique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, qui est une des innovations de cette campagne nationale de reboisement, va parcourir les huit pôles territoriaux du pays afin de mobiliser les populations autour des activités de reboisement et promouvoir une citoyenneté écologique.