Sénégal: Saint-Louis - Des capitaines d'embarcation formés en sécurité maritime

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Une session de formation de cinq jours à l'intention des capitaines d'embarcation non pontée, portant sur plusieurs modules dont la sécurité maritime, le respect des délimitations maritimes, et la maintenance préventive, s'est ouverte lundi, à Saint-Louis (nord), à l'initiative de l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), a constaté l'APS.

"C'est une formation qui est pilotée par l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) et qui tourne essentiellement autour des conditions d'exercice des fonctions de capitaines, de second capitaine et de marins artisans à bord des embarcations non pontées", a déclaré El Hadji Aboubacar Faye, directeur des Gens de mer, du Travail maritime et de la Formation à l'ANAM.

Il s'entretenait avec la presse, en marge de l'ouverture officielle de cette formation au cours de laquelle il est revenu sur le fondement juridique de la régulation du secteur de la pêche.

Cette session de formation, qui prend fin vendredi, vise une meilleure prise en charge des questions sécuritaires dans le secteur de la pêche artisanale, selon une note transmise à l'APS.

"Nous avons identifié un certain nombre de modules qui passent par la pêche responsable. C'est important que les capitaines d'embarcation connaissent la réglementation. D'autres modules tournent autour de la maintenance préventive, en ce qui concerne les moteurs hors-bord", a ajouté M. Faye.

Des modules également portant sur la survie, "par exemple, les mesures urgentes à prendre pour la sauvegarde de l'équipage en cas d'accident", sont également au programme de la session de formation, a-t-il souligné.

Un autre module se rapportant aux limites maritimes a été ajouté essentiellement pour Saint-Louis, afin de permettre aux pêcheurs de savoir la délimitation des frontières pour éviter tout quiproquo avec un pays limitrophe.

Le directeur des Gens de mer, du Travail maritime et de la Formation à l'ANAM a par ailleurs invité les pêcheurs et autres acteurs de la pêche à éviter les incursions souvent notées au-delà des limites de la plateforme gazière GTA - Grand Tortue Ahmeyim - située à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, et cogérée par les deux pays.

"Il est important de pouvoir communiquer avec les acteurs de la pêche pour qu'ils puissent comprendre les risques et les identifier", a notamment fait savoir El Hadj Aboubacar Faye.

