Tunisie: Kébili - Des consultations itinérantes d'ophtalmologie à Blidet

Des consultations médicales en ophtalmologie ont été organisées lundi après-midi au centre intermédiaire de santé de Blidet, dans la délégation de Kébili-Sud.

Ces consultations, programmées sous forme de séances nocturnes, se poursuivront sur trois jours, a indiqué le directeur régional de la santé, Jawher Mokni.

Elles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé visant à rapprocher les services médicaux des citoyens et à garantir un accès équitable aux soins pour tous, a-t-il précisé dans une déclaration à l'Agence TAP.

Ces consultations sont assurées par des médecins spécialistes de la région en collaboration avec une équipe paramédicale du centre intermédiaire de Blidet, et comprennent la réalisation des examens complémentaires nécessaires selon les cas.

Une attention particulière sera accordée à la correction de la vue des enfants de moins de 18 ans, en prévision de la rentrée scolaire, notamment pour les élèves ayant besoin de lunettes médicales, a ajouté Mokni.