Tunisie: Médecine nucléaire - Soutien confirmé du département à la discipline

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a reçu, vendredi au siège du ministère, des représentants de la société tunisienne de médecine nucléaire pour discuter des moyens de développer cette spécialité et de renforcer son rôle dans le diagnostic et le traitement.

D'après un communiqué du département, la réunion a abordé les questions de l'intégration des dernières technologies en matière de soins aux patients, le doublement de la production de produits radiopharmaceutiques tunisiens et atteindre l'autosuffisance, l'objectif de fournir un appareil PET Scan pour chaque million de résidents afin de réduire les temps d'attente, la programmation de la création de départements de médecine nucléaire dans les régions de l'intérieur, la nécessité de rester à jour par rapport aux développements scientifiques afin d'assurer des services de haute qualité.

Le ministre a souligné l'engagement du ministère à soutenir ce secteur dans le cadre d'un plan national de modernisation du système de santé et en encourageant les initiatives qui renforcent les industries radiopharmaceutiques en Tunisie.