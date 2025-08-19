Tunisie: Office des Tunisiens à l'étranger - Les Tunisiens résidant en Allemagne, un pilier des relations bilatérales

Une rencontre a mis en lumière les multiples formes d'engagement, au-delà des transferts financiers, et ce, notamment via le transfert de compétences, l'innovation, l'accompagnement des jeunes, la création d'emplois et d'investissements.

Dans le cadre du projet MEG « Promouvoir une migration axée sur le développement », une rencontre spéciale de mise en réseau avec des représentants de la diaspora a eu lieu, afin de renforcer le dialogue avec les partenaires tunisiens issus du gouvernement et du secteur privé, ainsi qu'avec les institutions allemandes présentes en Tunisie.

D'après un communiqué de l'Office, l'évènement a souligné que la diaspora tunisienne n'est pas seulement un acteur clé dans les sociétés de nos deux pays, mais aussi un pilier central des relations bilatérales entre la Tunisie et l'Allemagne.

Plus de 100 000 personnes d'origine tunisienne, précise le communiqué, vivent en Allemagne, où elles contribuent fortement dans les domaines de la santé, des technologies, de l'éducation et de l'entrepreneuriat.

Cette rencontre a mis en lumière les multiples formes d'engagement, au-delà des transferts financiers, et ce, notamment via le transfert de compétences, l'innovation, l'accompagnement des jeunes, la création d'emplois et d'investissements.

Par ailleurs et dans le cadre des efforts de l'Office des Tunisiens à l'étranger visant à améliorer la qualité des services sociaux fournis aux membres de la communauté tunisienne à l'étranger et de leurs familles résidant en Tunisie, et la mise en oeuvre des programmes d'accompagnement social inclus dans ses stratégies, l'Office vient d'organiser la conférence annuelle de ses cadres sociaux.

L'événement a été présidé par le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, qui a été consacré essentiellement au suivi et à l'évaluation des apports des attachés sociaux et des délégués régionaux, et à la recherche des moyens de développer leurs interventions selon une approche collaborative qui répond aux transformations sociales et aux mises à jour législatives.