Ile Maurice: Un transfert sous haute sécurité de Franklin fait l'objet d'un reportage

19 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Jean-Hubert Célerine, plus connu sous le nom de Franklin, a fait l'objet d'un transfert médicalisé sous très haute sécurité, suivi par les caméras de Réunion la 1ère. Le reportage a été diffusé dans le cadre de l'émission Reportage 1/4.

Hospitalisé depuis plusieurs jours au CHU de Saint-Pierre, Franklin, condamné à six ans de prison pour trafic de drogue entre Maurice et La Réunion, a été déplacé vers l'unité carcérale ultra-sécurisée du CHU Nord à Bellepierre. Pour ce transfert jugé sensible, la Brigade anti-criminalité territoriale (BAC T), mise en place en juillet, a été mobilisée. Classé «détenu à risque de niveau 3 sur 4», Franklin a été escorté par des policiers lourdement armés.

Les images montrent les forces de l'ordre équipées de fusils d'assaut HK G36, de pistolets-mitrailleurs MP7, de lance-grenades Cougar, LBD, de gilets pare-balles et de moyens de communication renforcés. Un arsenal rarement déployé dans l'île, réservé aux opérations les plus sensibles.

Menotté à son brancard, Franklin a été acheminé vers sa chambre carcérale sous la protection conjointe de la BAC T et de la Compagnie départementale d'intervention.

Le reportage insiste sur le caractère exceptionnel de la mission. «Ce transfert de détenu dangereux est une mission rare à La Réunion. Mais quand l'individu présente des risques, notamment d'évasion, on fait appel à nous», explique un responsable de la BAC Territoriale.

«Détenu dangereux», «profil à risque», «détenu de niveau 3 sur 4» : autant de qualificatifs qui renforcent l'image d'un prisonnier considéré comme une menace. Extradé de Maurice le 3 avril 2024, Franklin est désormais placé sous étroite surveillance à l'unité carcérale du CHU Nord.

