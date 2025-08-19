Ile Maurice: Un avertissement de fortes houles est en vigueur dans le pays

19 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Un avertissement de fortes houles est en vigueur ce mardi 19 août à Maurice. Selon la station météorologique de Vacoas, un fort anticyclone positionné au sud-sud-ouest des Mascareignes entraîne des alizés modérés sur la région.

Le temps restera nuageux avec des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard pourraient également réduire la visibilité par endroits.

Les températures maximales seront légèrement inférieures à la normale saisonnière, variant entre 18 et 20 °C sur le plateau central et entre 22 et 25 °C sur les régions côtières. La nuit, elles descendront entre 15 et 17 °C sur les hauteurs et entre 19 et 21 °C sur les côtes. Le vent soufflera du sud-est à 25-35 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h, rendant les déplacements en hauteur et sur certaines routes plus périlleux.

En mer, la situation restera dangereuse : des vagues d'environ quatre mètres sont attendues, avec un risque de déferlement sur les zones côtières de basse altitude, notamment à l'ouest et au sud, surtout à marée haute. Les autorités recommandent vivement aux pêcheurs, plaisanciers et au public de ne pas s'aventurer en mer ni sur les plages.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.