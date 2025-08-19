Ile Maurice: Un avertissement de fortes houles est en vigueur dans le pays

Un avertissement de fortes houles est en vigueur ce mardi 19 août à Maurice. Selon la station météorologique de Vacoas, un fort anticyclone positionné au sud-sud-ouest des Mascareignes entraîne des alizés modérés sur la région.

Le temps restera nuageux avec des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard pourraient également réduire la visibilité par endroits.

Les températures maximales seront légèrement inférieures à la normale saisonnière, variant entre 18 et 20 °C sur le plateau central et entre 22 et 25 °C sur les régions côtières. La nuit, elles descendront entre 15 et 17 °C sur les hauteurs et entre 19 et 21 °C sur les côtes. Le vent soufflera du sud-est à 25-35 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h, rendant les déplacements en hauteur et sur certaines routes plus périlleux.

En mer, la situation restera dangereuse : des vagues d'environ quatre mètres sont attendues, avec un risque de déferlement sur les zones côtières de basse altitude, notamment à l'ouest et au sud, surtout à marée haute. Les autorités recommandent vivement aux pêcheurs, plaisanciers et au public de ne pas s'aventurer en mer ni sur les plages.