Sénégal: L'Onas à pied d'oeuvre pour réhabiliter les ouvrages

Depuis vendredi, l'affaissement des bassins de stockage des eaux pluviales de Pofdy et de Darou Rahmane, situés à Touba, a entraîné des dommages considérables dans les terres agricoles du village de Ndocku. Par conséquent, les équipes de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) se sont engagées à rétablir la situation.

L'incident s'est produit vendredi dernier aux alentours de 10 heures. Le bassin de Pofdy, localisé dans la commune de Touba, a subi un effondrement. L'accumulation d'eau, combinée à la défaillance de la conduite d'adduction d'eau potable en provenance de Sadio et à destination de Mbacké, a entraîné l'affaissement du bassin de Darou Rahmane. De ce fait, la route menant à ces infrastructures a été entièrement coupée.

L'eau a envahi les champs du village de Ndocku, entraînant des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable à Mbacké. D'après Omar Barry, responsable du département d'exploitation régionale de l'Onas, la première action entreprise a été de restaurer l'accès pour permettre aux machines d'atteindre le lieu de la rupture de la conduite d'eau potable de Mbacké, afin de remettre l'ouvrage en état de marche. Il a précisé que, grâce à cette réactivité, depuis samedi matin, à 4 heures, les équipes de Sen'eau ont réussi à relier la conduite. Actuellement, elles s'attachent à en assurer la sécurité.

Concernant le bassin de Pofdy, il a mentionné qu'il avait été rénové pour protéger la ville de Touba et permettre à la station de Keur Niang de redémarrer son activité. Cela permettrait d'éviter tout problème en cas de pluie, en minimisant les risques d'inondation dans la ville de Touba, tout en sachant que l'autre système, qui évacue les eaux à Nguélémou et les déverse à Keur Kabe, n'a pas été endommagé. Selon lui, l'État du Sénégal a consenti d'importants efforts à Touba pour combattre les inondations.

Cependant, ce regrettable événement s'est produit. À ce sujet, il souligne qu'il est parfois essentiel de comprendre que conserver de l'eau pendant de longues périodes dans de grands bassins est très difficile. Cela l'amène à annoncer qu'une deuxième phase sera mise en oeuvre, consistant à relier tous ces bassins à Keur Kabe. Cette opération sera réalisée dans un avenir proche.

Il a rappelé que des mesures conservatoires avaient déjà été mises en place, notamment l'écrêtage des bassins qui fonctionnait correctement. Cependant, il a reconnu que l'incident était imprévu et a promis d'en tirer des leçons pour améliorer la sécurité des bassins à l'avenir et éviter que de telles situations ne se reproduisent. Selon M. Barry, l'interconnexion des bassins vers Keur Kabe constitue la dernière étape du projet.

Toutefois, il a indiqué que l'interconnexion en amont est déjà effective grâce à un canal de liaison reliant Keur Niang au bassin de Pofdy et de Darou Rahmane, puis à Nguélémou, permettant ainsi d'envoyer les eaux vers Keur Kabe. L'objectif est de mettre en place un système complet, en amont et en aval, mais seule la partie amont a été réalisée jusqu'à présent dans le cadre de la première phase du projet de drainage des eaux pluviales de Touba.

Le chef du département exploitation de l'Onas a présenté ses excuses aux populations touchées par l'affaissement des bassins. Il a reconnu que le village de Ndocku avait été inondé, avec des eaux envahissant les champs agricoles et les ruelles. Cependant, il s'est réjoui que les moyens mobilisés par l'Onas aient permis de contenir l'afflux d'eau. Selon lui, grâce aux efforts déployés, les champs agricoles devraient être épargnés d'ici la fin de la journée du dimanche, les dégâts ayant déjà été atténués depuis samedi.