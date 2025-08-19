Sénégal: Khalil Thiam de la série Baabel écope de 15 jours ferme et d'une amende de 300.000F

Trois mois de prison dont 15 jours ferme et une amende de 300 000 F CFA. C'est la peine que le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a infligée ce lundi 18 août 2025, à El Hadji Moda Thioune dit Khalil Thiam. L'acteur de la série Baabel, a été reconnu coupable des délits de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, défaut d'assurance et défaut de permis de conduire.

Selon les mentions du procès-verbal, l'acteur a été interpellé mais il a fait mine de chercher ses documents, puis a accéléré et pris la fuite. Alerté, les éléments de la compagnie de circulation Condors, positionnés au rond-point Sipres lui ont intimé l'ordre de s'arrêter. D'après les policiers, le conducteur s'est encore échappé en bifurquant dans une ruelle.

À leur tour, les Condors ont saisi les agents du commissariat central de Rufisque. Lorsque le véhicule est arrivé au rond-point de la clinique Naby, les policiers ont à nouveau sommé l'acteur de s'arrêter. Mais déterminé à fuir, il a foncé dans leur direction avant de s'engager sur une route sablonneuse, où il a finalement été immobilisé que son véhicule s'est embourbé.

Conduit à la police puis en prison, Khalil Thiam a comparu à la barre ce lundi 18 août 2025. Il a reconnu les faits en déclarant avoir fui sous la panique puisqu'il ne disposait pas de papiers. Le prévenu a fait son mea culpa en soutenant qu'il a commis une erreur mais, n'avait aucune intention de manquer de respect aux forces de l'ordre.

Malgré ses excuses, le représentant du parquet lui a reproché son comportement. Il lui a fait savoir que son personnage doit refléter son comportement au quotidien. Pour la répression, il a requis trois mois ferme et une amende de 200.000 F Cfa.

Me Famara Faty et ses confrères ont plaidé la relaxe pour le délit de défaut de permis puisque le document a été finalement présenté après l'arrestation de leur client. Ils ont sollicité la clémence pour les autres infractions. Mais leur client ne sera libre que dans quelques jours.