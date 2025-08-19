Sénégal: Khalil Thiam de la série Baabel écope de 15 jours ferme et d'une amende de 300.000F

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou Sy

Trois mois de prison dont 15 jours ferme et une amende de 300 000 F CFA. C'est la peine que le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a infligée ce lundi 18 août 2025, à El Hadji Moda Thioune dit Khalil Thiam. L'acteur de la série Baabel, a été reconnu coupable des délits de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, défaut d'assurance et défaut de permis de conduire.

Selon les mentions du procès-verbal, l'acteur a été interpellé mais il a fait mine de chercher ses documents, puis a accéléré et pris la fuite. Alerté, les éléments de la compagnie de circulation Condors, positionnés au rond-point Sipres lui ont intimé l'ordre de s'arrêter. D'après les policiers, le conducteur s'est encore échappé en bifurquant dans une ruelle.

À leur tour, les Condors ont saisi les agents du commissariat central de Rufisque. Lorsque le véhicule est arrivé au rond-point de la clinique Naby, les policiers ont à nouveau sommé l'acteur de s'arrêter. Mais déterminé à fuir, il a foncé dans leur direction avant de s'engager sur une route sablonneuse, où il a finalement été immobilisé que son véhicule s'est embourbé.

Conduit à la police puis en prison, Khalil Thiam a comparu à la barre ce lundi 18 août 2025. Il a reconnu les faits en déclarant avoir fui sous la panique puisqu'il ne disposait pas de papiers. Le prévenu a fait son mea culpa en soutenant qu'il a commis une erreur mais, n'avait aucune intention de manquer de respect aux forces de l'ordre.

Malgré ses excuses, le représentant du parquet lui a reproché son comportement. Il lui a fait savoir que son personnage doit refléter son comportement au quotidien. Pour la répression, il a requis trois mois ferme et une amende de 200.000 F Cfa.

Me Famara Faty et ses confrères ont plaidé la relaxe pour le délit de défaut de permis puisque le document a été finalement présenté après l'arrestation de leur client. Ils ont sollicité la clémence pour les autres infractions. Mais leur client ne sera libre que dans quelques jours.

