Sénégal: Ziguinchor - 135 villages bientôt raccordés au réseau électrique

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Gaustin DIATTA (Correspondant)

Plus de 16 milliards de F Cfa seront injectés dans l'électrification rurale de la région de Ziguinchor. Cette initiative entre dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Paderau), officiellement lancé hier et financé par l'Union européenne. Objectif : offrir d'ici 2029, une énergie propre et accessible à des milliers de ménages.

Le Paderau, d'un budget global de 58 milliards de F Cfa, vise l'électrification de 560 villages répartis entre Sédhiou, Tambacounda, Matam et Ziguinchor. Dans cette dernière région, 135 localités rurales seront connectées au réseau, pour un investissement estimé à plus de 16 milliards de F Cfa. À terme, 7 500 ménages devraient bénéficier directement de cette extension. Pour le coordonnateur du programme, Ngor Sène, les impacts vont bien au-delà de l'éclairage domestique.

« L'électricité permettra d'améliorer la vie des populations rurales dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, l'hydraulique et les activités économiques. Un plan d'action spécifique accompagnera les femmes afin qu'elles puissent exploiter l'énergie dans des usages productifs », a-t-il indiqué.

Lors du lancement officiel, Alsény Bangoura, adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, a souligné l'importance stratégique de cette initiative.«Le Paderau traduit la volonté de l'État d'assurer une couverture énergétique universelle en mettant l'accent sur l'équité territoriale, la fiabilité et l'innovation », a-t-il déclaré.

Mis en œuvre par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ce programme financé par l'Union européenne ambitionne de réduire les inégalités énergétiques entre zones urbaines et rurales. Pour la Casamance, longtemps confrontée à un déficit d'infrastructures de base, l'électrification des villages représente une véritable promesse de transformation sociale et économique.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.