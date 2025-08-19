Sénégal: Ziguinchor - 135 villages bientôt raccordés au réseau électrique

Plus de 16 milliards de F Cfa seront injectés dans l'électrification rurale de la région de Ziguinchor. Cette initiative entre dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Paderau), officiellement lancé hier et financé par l'Union européenne. Objectif : offrir d'ici 2029, une énergie propre et accessible à des milliers de ménages.

Le Paderau, d'un budget global de 58 milliards de F Cfa, vise l'électrification de 560 villages répartis entre Sédhiou, Tambacounda, Matam et Ziguinchor. Dans cette dernière région, 135 localités rurales seront connectées au réseau, pour un investissement estimé à plus de 16 milliards de F Cfa. À terme, 7 500 ménages devraient bénéficier directement de cette extension. Pour le coordonnateur du programme, Ngor Sène, les impacts vont bien au-delà de l'éclairage domestique.

« L'électricité permettra d'améliorer la vie des populations rurales dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, l'hydraulique et les activités économiques. Un plan d'action spécifique accompagnera les femmes afin qu'elles puissent exploiter l'énergie dans des usages productifs », a-t-il indiqué.

Lors du lancement officiel, Alsény Bangoura, adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, a souligné l'importance stratégique de cette initiative.«Le Paderau traduit la volonté de l'État d'assurer une couverture énergétique universelle en mettant l'accent sur l'équité territoriale, la fiabilité et l'innovation », a-t-il déclaré.

Mis en œuvre par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ce programme financé par l'Union européenne ambitionne de réduire les inégalités énergétiques entre zones urbaines et rurales. Pour la Casamance, longtemps confrontée à un déficit d'infrastructures de base, l'électrification des villages représente une véritable promesse de transformation sociale et économique.