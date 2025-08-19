Afrique: Afrobasket - Les Lions domptent le Soudan du Sud et retrouvent le Nigeria en quart

Après avoir écarté le Soudan du Sud (78-65), les Lions défient ce mercredi le Nigeria en quarts de finale. Un duel de haute intensité entre deux cadors du basket africain.

Ce lundi 18 août 2024, le Sénégal affrontait le Soudan du Sud en match de barrage pour une place en quarts de finale. Après un premier quart-temps équilibré conclu sur un léger avantage sénégalais (21-18), les hommes de Desagana Diop ont accéléré dans le deuxième quart-temps, remporté 25 à 7. À la pause, les Lions menaient largement 46 à 25, soit 21 points d'écart.

Au retour des vestiaires, le Soudan du Sud a réagi et s'est relancé en dominant le troisième quart-temps 29 à 16, laissant entrevoir un dernier acte sous haute tension.

Finalement, le Sénégal a su gérer son avance et contenir les assauts adverses pour s'imposer 78 à 65.

Portés par leur capitaine Brancou Badio, auteur d'une prestation XXL avec 31 points, les Lions ont validé leur ticket pour les quarts de finale et défieront le Nigeria dans un duel qui s'annonce explosif.

