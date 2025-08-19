Sénégal: Crédit commercial - La BIDC et l'India Exim Bank scellent un partenariat stratégique de 40 millions de dollars

Selon un communiqué de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao, un accord majeur a été signé à Londres, pour renforcer les liens financiers entre l'Asie et l'Afrique. La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (BIDC) et l'India Exim Bank ont formalisé la mise en place d'une ligne de crédit commercial d'un montant de 40 millions de dollars américains.

Ce financement est un signe fort de l'engagement des deux institutions à soutenir activement les projets de développement dans la sous-région ouest-africaine. La cérémonie de signature a réuni le président de la BIDC, Dr George Agyekum Donkor, et le directeur de la succursale londonienne de l'India Exim Bank, Ashok Kumar Vartia. Ce nouveau capital vise à injecter des fonds dans des secteurs vitaux pour la croissance et la résilience de la région.

Dans son allocution, le Dr Donkor a insisté sur la nécessité d'investir dans des domaines tels que l'énergie, la santé, les transports, l'agriculture et les infrastructures, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Du côté indien, l'accord est perçu comme une étape significative dans la collaboration avec l'Afrique.

Ashok Kumar Vartia a qualifié cette signature d'événement marquant, réaffirmant l'engagement de son institution. Trupti Mhatre, Directrice Générale de l'India Exim Bank, a précisé que ce partenariat « apportera un soutien indispensable aux projets d'infrastructure menés par les exportateurs indiens », renforçant ainsi les interactions et les liens économiques entre l'Inde et le continent africain.

Ce partenariat de 40 millions de dollars n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans une relation de longue date entre les deux banques. Depuis 2006, l'India Exim Bank a accordé six facilités de financement à la BIDC, pour un montant cumulé de 1,14 milliard de dollars américains. Cet historique témoigne de la confiance mutuelle et de la vision partagée des deux institutions pour le financement du développement, faisant de cet accord un pas de plus vers une coopération renforcée au service de la prospérité en Afrique de l'Ouest.