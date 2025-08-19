Sénégal: GSE2025 - Le pays explore les opportunités de l'éducation intelligente

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le Sénégal explore les opportunités de l'éducation intelligente afin d'intégrer les technologies dans l'école, de renforcer les compétences des enseignants et d'offrir aux élèves une éducation plus équitable, inclusive et tournée vers l'avenir. C'est ce qu'a indiqué lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, lors de sa participation à la Conférence mondiale sur l'éducation intelligente (GSE 2025) qui se tient à Pékin du 18 au 20 août.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy a participé à la GSE 2025 qui se déroule en Chine. Cette rencontre internationale réunit des experts, selon lui, des décideurs et des acteurs de l'éducation autour de thèmes essentiels comme l'intelligence artificielle, les écosystèmes éducatifs innovants et la transformation numérique.

« Ces échanges ouvrent de nouvelles perspectives pour le Sénégal afin d'intégrer les technologies dans l'école, de renforcer les compétences des enseignants et d'offrir aux élèves une éducation plus équitable, inclusive et tournée vers l'avenir, conformément à la vision du Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il dit.

