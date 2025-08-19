Tunisie: Patrimoine et restauration - Bab Bhar retrouve son éclat

18 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la préservation du monument classé de la Porte de Bab Bhar dans la médina de Tunis et de sa restauration, la Conservation de la Ville de Tunis, relevant de la Direction de la Conservation des monuments et sites de l'Institut National du Patrimoine, et en coordination avec le gouverneur de Tunis, a entrepris des travaux de restauration du portail en bois. Les interventions ont porté sur la documentation de l'état structurel de la porte, le retrait des parties endommagées des plaques métalliques et leur remplacement par de nouvelles pièces conformes au style originel.

Les parties en bois dégradées ont été nettoyées et traitées pour être consolidées, les clous manquants ont été remis en place, et une peinture adaptée, en harmonie avec le caractère traditionnel authentique du portail, a été appliquée. Ces travaux visent à protéger le monument des effets des diverses conditions climatiques et à garantir sa pérennité, en utilisant des matériaux et des techniques qui préservent son authenticité architecturale et artistique.

