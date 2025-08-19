Tunisie: Mercato - Ben Zitoun retrouve Hmidi

Les deux attaquants tunisiens signent en même temps en faveur de l'Azam FC de Tanzanie.

Comme annoncé, l'attaquant Baraket Hmidi, 22 ans et produit de la Stayda, a signé en faveur d'Azam en contrepartie de 650 000 dollars. Et en Tanzanie, le désormais ex-Clubiste Sfaxien retrouvera Taieb Ben Zitoun, ancien joueur du Club Athlétique Bizertin et d'Al Hilal Omdurman du Soudan. Ben Zitoun, 28 ans d'âge, a pratiquement signé au même moment que Hmidi et touchera à Azam un traitement financier annuel de l'ordre de 200 000 dollars.

Point de chute des plus intéressants donc pour l'avant-centre Ben Zitoun, qui, rappelons-le, avait au départ paraphé un engagement de trois ans avec Al Hilal, avant de résilier à l'amiable après seulement une saison. Joueur expérimenté, Ben Zitoun , par le passé, porté les tuniques du SAMB, du CAB et de Budaiya Club du Bahreïn. Et il va falloir à présent élever le niveau pour arracher sa place au sein d'une équipe ambitieuse et engagée en C3 cette saison après avoir achevé l'exercice écoulé à la 3e marche du championnat tanzanien.

Torino reconduit le contrat de Boulifi

L'attaquant international U16Youssef Boulifi, natif de 2009, a vu son engagement reconduit par le Torino jusqu'en 2027. Joueur polyvalent qui peut aussi décrocher au milieu de terrain, Boulifi a été formé à la prestigieuse académie de la Juventus jusqu'à ses 14 ans, avant d'opter pour l'autre club du Piémont.

Boujlifa signe au Standard

Jeune Attaquant de l'AS Monaco, Farès Boujlifa, natif de 2007, a paraphé un engagement en faveur du Standard de Liège. Joueur vif et rapide, capable de prendre le couloir gauche et de se positionner en pointe, l'avant, originaire d'Ezzahra, se distingue aussi par la qualité de son jeu de tête et sa percussion offensive.

Quel point de chute pour Gharbi ?

Le néo renfort des Aigles de Carthage, Ismail Gharbi, ailier droit lié aux Portugais de Braga jusqu'en juin 2029, est sous les radars du plusieurs clubs, tel que les Belges de la Gantoise et d'Anderlecht, tous deux venus aux renseignements. Toujours est-il que Braga ne veut pas céder sa pépite de 21 ans et envisagerait plutôt un prêt avec option d'achat. Après avoir recalé l'Espagne et la France au profit de la Tunisie, Gharbi, formé au Paris Saint-Germain où il a disputé 12 rencontres avec l'équipe première, a surtout brillé en 2023-2024 avec les Suisses du Stade Lausanne-Ouchy, enfilant carrément la tunique de tête pensante et de détonateur de l'équipe. Revenu par la suite au PSG, une fois sa période de prêt achevée, il a été cédé à la Braga où il s'efforce de tracer son sillon. Maintenant aussi, avec l'équipe de Tunisie, il tentera de s'imposer dans la perspective des éliminatoires du Mondial 2026.

Rodrigo Rodrigues vers Coritiba FC ?

Le buteur de l'Espérance Sportive de Tunis, Rodrigo Rodrigues, serait en partance pour le Brésil où il s'engagerait avec Coritiba FC. Lié à l'EST jusqu'en juin 2026, il a résilié son contrat avec son club employeur pour quitter le Parc B en étant libre de droit.