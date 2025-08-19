Tunisie: Natation/En marge de son exploit aux mondiaux - Ce sont bien les meilleures performances

La nouvelle icône de la natation, Ahmed Jaouadi, demeure sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas du tout une exception. Pour les techniciens de la natation mondiale, son style, sa flottaison, sa mode de respiration, ses virages, sa façon d'accélérer, ses mimiques même, etc...tout est analysé, car tout simplement, lorsqu'on a un nageur qui titille les hauteurs, on voudrait savoir comment il a fait pour en arriver là. Tout leur travail futur sera adapté aux conclusions qu'ils en tireront. Jaouadi n'a que 20 ans. Il a encore devant lui au moins deux olympiades, si ce n'est plus.

Et s'il lui venait à l'idée de se convertir en nageur en eau libre, il sera encore présent dans d'autres rendez-vous olympiques. Nous avons, à notre tour,consulté des techniciens et nageurs de haut niveau, qui nous ont confié que les performances de Ahmed Jaouadi pourraient être considérées comme exceptionnelles. Ces performances du nouveau double champion du monde peuvent être même classées comme les meilleures performances de tous les temps. Il était à quelques centièmes de seconde de les battre, parce que ces records qui figurent actuellement sur les tablettes ont été réalisés avec la combinaison qui a été interdite depuis, par la FINA, la Word Aquatique.

L'utilisation de ces combinaisons, fabriquées à base d'étoffe spéciale, a été considérée comme « dopage industriel ». Cette étoffe, conçue par les , est constituée de fibres spéciales, qui en permettant aux nageurs de glisser plus facilement dans l'eau, leur fait gagner des secondes. Et ce n'est pas négligeable lorsqu'on sait que c'est aux centièmes de seconde que les titres mondiaux ou olympiques se décident. A titre d'information, à l'époque, ces maillots de compétition dépassaient le millier de nos dinars l'unité.

Ahmed Jaouadi et pourquoi pas Ayoub Hafnaoui, une fois sa sanction (qu'il n'a pas méritée au vu de sa santé à cette époque) purgée, nous ramèneront des nouveaux records mondiaux auxquels leurs nombreux fans tiennent.