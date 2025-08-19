Tunisie: Législatives partielles à Degache-Hammat El Jérid-Tamaghza - Hamza Bedhiafi et Sofiène Charfeddine vainqueurs du premier tour

18 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les résultats préliminaires du premier tour de l'élection législative partielle dans la circonscription de Degache-Hammat El Jérid-Tamaghza (gouvernorat de Tozeur) ont abouti, lundi, à la victoire des candidats Hamza Bedhiafi et Sofiène Charfeddine.

Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouasker a indiqué que le taux de participation dans ce scrutin a atteint près de 25%, ajoutant qu'aucune infraction au silence électoral n'a été relevée.

« Si aucun appel n'a été reçu à la fin de la période de recours de trois jours, le second tour se tiendra, alors, dans un délai maximal de deux semaines à compter de la date de proclamation des résultats du premier tour », a tenu à préciser Bouasker.

Quelque 7274 électeurs parmi 28731 inscrits ont voté, dimanche, au premier tour de l'élection législative partielle dans la circonscription Degache-Hamma Jérid-Tamaghza.

