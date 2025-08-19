La cérémonie d'ouverture officielle des huit premiers kilomètres de l'autoroute reliant Ambodifasina-Ambohimanga s'est tenue hier en présence de nombreux invités de marque.

« Madagascar se transforme. Madagascar se redresse et Madagascar est en chantier d'Est en Ouest, du Nord au Sud et bien évidemment nous allons continuer les efforts ». C'est ce qu'a déclaré le Président Andry Rajoelina hier durant la cérémonie d'ouverture officielle des huit premiers kilomètres de l'autoroute Tana-Tamatave.

En effet, le tronçon Ambodifasina-Ambohimanga Rova a été inauguré hier. Cet axe de route sera désormais ouvert aux usagers. Il permettra aux automobilistes d'éviter les embouteillages monstres à Ankorondrano, Andranobevava, Analamahitsy, Ambohitrarahaba, Sabotsy Namehana, Antsofinondry, Anosy Avaratra et Soavinimerina. Avec cette autoroute à quatre voies, le trajet se fait entre 7 à 8 minutes, contre 1h30 à 3h auparavant.

Hier, le Président Andry Rajoelina accompagné de son épouse Mialy Rajoelina et de quelques invités de marque ayant assisté au 45e Sommet de la SADC, en l'occurrence le Roi de l'Eswatini, Mswati III ; le Président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa ; le Premier ministre du Lesotho, Samuel Ntsokoane Matekane ; et le Secrétaire Exécutif de la SADC, Elias Magosi ; ont procédé au voyage inaugural sur cette route flambant neuve, à bord des bus électriques nouvellement acquis par l'Etat malagasy. « Les travaux ne s'arrêteront pas. Nous allons continuer jusqu'au bout et cette autoroute sera terminée jusqu'à Toamasina. Nous allons finaliser tout ce que nous avons commencé », a martelé le chef de l'État. Et de soutenir que « malgré les difficultés et les blocages, rien ni personne ne pourra nous empêcher de réaliser notre vision de développement ».

Coopération Sud-Sud

Par ailleurs, dans son discours, le Président Rajoelina a aussi annoncé que le Fonds de développement d'Abu Dhabi va financer la deuxième partie de ce projet de construction de la première autoroute de Madagascar à hauteur de 60 millions de dollars. Le General Manager de cet organisme de financement a d'ailleurs été présent à Ambodifasina hier lors de la cérémonie d'ouverture du premier tronçon Ambodifasina-Ambohimanga. Il convient de noter que malgré cette cérémonie en grande pompe, de gros chantiers restent encore à faire en ce qui concerne cette autoroute AR1.

Il reste 252km à faire mais Andry Rajoelina reste optimiste et très déterminé. Il a tenu à souligner que la réalisation de cette infrastructure routière témoigne de l'efficacité de la coopération Sud-Sud, entre pays africains. « Réalisé par des Africains pour des Africains », peut-on lire sur la plaque inaugurale marquant l'ouverture de cette infrastructure. Une allusion à l'entreprise égyptienne SAMCRETE à qui les travaux de construction de cette autoroute AR1 ont été confiés. Tous les membres du gouvernement, ou... enfin presque, des membres du Corps diplomatique et consulaire, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers ont également assisté à cette cérémonie.