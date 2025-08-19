Madagascar: CENI - Un atelier inédit à Mahajanga pour améliorer le processus électoral

La semaine a démarré sous le signe de la cohésion et de la relance à la Commission électorale nationale indépendante (CENI). L'habituelle cérémonie de levée de drapeau, qui s'est tenue, hier, dans les locaux de l'institution à Alarobia, a été l'occasion pour son président, Dama Arsène, de s'adresser à ses équipes. Dans son discours, le numéro un de la CENI a délivré un message fort, insistant sur la nécessité de maintenir la dynamique de travail enclenchée. Il a souligné l'importance de l'engagement de chacun pour la bonne marche des activités au sein de la commission.

L'accent a été mis sur un événement majeur à venir : l'organisation d'un atelier d'évaluation interne. Cet atelier, qui se tiendra du 27 au 29 août à Mahajanga, a pour objectif d'améliorer le processus électoral. Il rassemblera des membres du siège de la CENI ainsi que des représentants des différentes structures réparties dans les districts, les régions et les provinces. Selon Dama Arsène, cet atelier est une première dans l'histoire de la CENI. Une initiative inédite qui témoigne de la volonté de l'institution de se remettre en question et de perfectionner ses méthodes en vue des prochaines échéances électorales. En réunissant ses forces vives, la CENI mise sur une approche collaborative pour identifier les points à améliorer et bâtir un système électoral encore plus fiable et transparent.