Afrique: TICAD 2025 - Christian Ntsay conduit la délégation malgache au Sommet Japon-Afrique

19 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Investissement. La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 2025) se tiendra à Yokohama, Japon du 20 au 22 août. « Co-créer des solutions innovantes pour le développement de l'Afrique, en mettant l'accent sur l'économie, la société, la paix et la stabilité ». C'est l'objectif principal de ce forum dont les thèmes clés sont l'innovation, la jeunesse africaine, l'investissement dans les personnes et la qualité de la croissance.

Priorités nationales

La délégation malgache sera conduite par le Premier ministre Christian Ntsay, conformément à la décision du président de la République, Andry Rajoelina. Ce dernier a confié au Premier ministre la mission de représenter Madagascar à cette rencontre internationale de haut niveau. La 9è édition de la TICAD réunira des chefs d'État et de gouvernement africains, des ministres, des institutions internationales, mais également des opérateurs privés et des organisations partenaires du Japon. Ensemble, ils discuteront des solutions pour renforcer la coopération économique, sociale et politique entre le Japon et le continent africain, tout en favorisant la paix et la stabilité. La présence de Madagascar à ce sommet témoigne de la volonté des autorités malgaches de s'inscrire dans une dynamique de partenariats stratégiques, tout en mettant en avant les potentialités et priorités nationales.

