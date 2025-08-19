Madagascar: Hôtellerie - CIFIPRO, c'est la rentrée

19 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

L'ouverture de la formation au Centre d'Information, de Formation et de Réinsertion Professionnelle (CIFIPRO) a été lancée le lundi 18 août dernier. Plus de 70 apprentis ont répondu à l'appel.

Présentation des enseignants, répartition de groupe ont été effectués. Bien entendu, des formateurs qualifiés transmettront leurs expériences. D'après Jean Jimmy Andronique, directeur de CIFIPRO, « la formation sera intensive pendant neuf mois. Nous voulons de la qualité, puisque les étudiants, une fois qu'ils réussissent les épreuves, sont destinés à travailler dans des hôtels somptueux de France. Nous serons donc très exigeants ! ».

Concernant les attestations de fin d'études, les responsables de la direction régionale du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle ont rassuré que celles-ci seront homologuées par l'État. Une déclaration qui a plu à l'assistance. En outre, les cours commencent ce jour. Théories et pratiques se succèderont pendant neuf mois.

