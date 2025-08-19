Afrique Australe: SADC - Cap sur l'industrialisation et la transition énergétique

Réunis à Antananarivo le 17 août, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont fixé le cap pour l'avenir de la région. Le rendez-vous a débouché sur une série d'engagements destinés à consolider la paix et à accélérer le développement économique régional.

Le 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s'est tenu le 17 août à Antananarivo. Sous la présidence d'Andry Rajoelina, les dirigeants des pays membres de la SADC ont adopté le thème : « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ».

Cette orientation reflète l'intention de la communauté de faire face aux défis structurels en misant sur l'innovation, la modernisation et l'intégration régionale. L'agriculture occupe une place centrale dans cette stratégie. Le Sommet a exhorté les États membres à adopter des politiques régionales visant à renforcer la productivité agricole, développer l'agriculture intelligente face au climat, améliorer l'irrigation et réduire les pertes post-récolte. L'économie bleue est également identifiée comme un secteur porteur, notamment pour les pays côtiers et insulaires.

Corridors économiques

L'un des volets majeurs de la feuille de route concerne l'énergie. Les dirigeants ont chargé le Secrétariat de la SADC de travailler avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires pour élaborer des pactes nationaux sur l'énergie avant fin 2025. Ces pactes doivent poser les bases d'une transition énergétique juste, alliant diversification des sources, résilience climatique et réduction de la dépendance aux énergies fossiles.En parallèle, le Sommet a insisté sur l'accélération du corridor économique Nord-Sud et l'élaboration d'une stratégie sur les corridors maritimes. Ces infrastructures logistiques sont considérées comme essentielles pour stimuler le commerce intrarégional, améliorer la compétitivité des entreprises et renforcer l'intégration économique.

Résilience et inclusion

La question sanitaire a également occupé une place importante. Les États membres ont été appelés à investir dans la lutte contre les maladies animales transfrontalières, en particulier la fièvre aphteuse, et à améliorer la préparation aux épidémies par des systèmes de surveillance renforcés. Dans la même logique, le Sommet a exhorté les pays à mettre en oeuvre les conclusions de la rencontre continentale de juin 2025 sur le choléra, en investissant dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène.La dimension sociale n'a pas été en reste. Les dirigeants ont réaffirmé la nécessité de renforcer la participation des femmes aux processus politiques et décisionnels et d'intensifier la lutte contre la violence basée sur le genre, avec des financements accrus pour les initiatives locales.

Gouvernance et intégration

Sur le plan institutionnel, le Sommet a approuvé un amendement au Protocole sur la finance et l'investissement, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les États membres sont également encouragés à ratifier les instruments juridiques régionaux encore en attente, afin de consolider le cadre de coopération.Enfin, la reconduction d'Elias Mpedi Magosi au poste de Secrétaire exécutif pour un second mandat de quatre ans a été saluée comme un gage de continuité dans la mise en oeuvre des réformes et des projets régionaux.

De son côté, en accueillant avec succès le 45e Sommet ainsi que la 8e Semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC quelques jours plus tôt, Madagascar s'impose comme un acteur central dans la dynamique régionale. La présidence assurée par Andry Rajoelina ouvre une fenêtre d'opportunité pour le pays, qui se positionne en relais stratégique des ambitions d'intégration et de modernisation économique de l'Afrique australe.

Amélioration de la résilience. Au-delà des déclarations, le défi réside désormais dans la mise en oeuvre effective de ces résolutions. Industrialisation, modernisation agricole, transition énergétique, infrastructures et résilience sanitaire forment un agenda ambitieux qui, s'il est suivi d'actions concrètes, pourrait transformer la SADC en un espace plus compétitif, solidaire et durable. La présidence malgache sera jugée à sa capacité à impulser ce mouvement, à coordonner les efforts et à maintenir la mobilisation des États membres face aux défis persistants de la paix, de la sécurité et du développement.