Madagascar: Promotion de la filière crabe - Sensibilisation des pêcheurs d'Ambanja pour une pratique durable

19 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Une initiative en faveur du développement durable de la pêche a été lancée la semaine dernière, dans le district d'Ambanja, région Diana. 35 pêcheurs issus des communes rurales d'Ampampamena et de Bemanevika Andrefana ont été sensibilisés et formés sur la pratique du grossissement de crabes. À noter que le crabe, ressource halieutique à forte valeur économique, figure parmi les produits d'exportation phares de Madagascar.

Face à la demande croissante sur le marché international, mais aussi à la consommation locale, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) met en oeuvre une stratégie visant à améliorer la production tout en assurant la durabilité de la filière. La rencontre, organisée par la Circonscription de la Pêche et de l'Économie bleue (CirPEB) d'Ambanja, a permis d'expliquer aux pêcheurs les avantages de cette pratique : meilleure valorisation des captures, revenus plus stables et réduction de la pression sur les ressources naturelles.

L'ONG Wildlife Conservation Society (WCS) apporte également son appui technique afin de garantir la réussite du projet. Convaincus par les perspectives offertes, les pêcheurs se disent prêts à suivre les formations prévues. Une étape décisive vers la structuration d'une filière drakaka plus compétitive et respectueuse de l'environnement.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.