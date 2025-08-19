Afrique Australe: Coopération régionale - Lancement d'un projet pilote durable avec les Comores

Une réunion sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) a été organisée par le groupe d'institutions de recherche Cardessa et la SADC avec l'appui de la Banque mondiale la semaine dernière à Johannesburg en Afrique du Sud.

À la suite de cette réunion des 16 pays membres de la SADC, dont Madagascar, représenté par le groupe Faly Export, une coopération dans le domaine de la lutte contre l'insécurité alimentaire avec les Comores va se concrétiser. En effet, ce groupe a lancé un projet pilote durable dans cette île voisine en travaillant en collaboration avec la société AMS, et ce, à travers la mise en oeuvre de ses activités de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

L'initiative prévoit la distribution de 1 000 kg d'engrais organiques BSF, accompagnés de l'application mobile Holy Appli, pour la formation à distance et le suivi en temps réel des exploitations. L'objectif consiste à améliorer la qualité de vie sur les lieux de production, préserver l'environnement et pratiquer la RSE selon le référentiel HOREB, présenté par l'initiateur de ce projet Faly Rasamimanana, lors d'une conférence ministérielle africaine en 2023.

Contrôle en temps réel

Il est à rappeler que l'équipe de la Banque mondiale venue des États-Unis s'est rendue deux fois chez Faly Export cette année pour soutenir la production d'intrants organiques à base d'insectes comestibles, témoignant de l'intérêt international pour l'innovation agricole malgache.

La convention signée dernièrement avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage renforce cette démarche et ouvre la voie à l'atténuation de l'insécurité alimentaire, grâce à des pratiques durables et inclusives, selon le promoteur. Ensuite, le Groupe Faly Export prévoit d'étendre ses actions sur toute l'île en créant des Territoires agricoles durables, promouvant un développement harmonieux et transparent, indispensable à une bonne gouvernance.

Pour assurer le suivi évaluation tout en vulgarisant la formation sur les bonnes pratiques agricoles, Holy Appli avec ICHTUS a été déployée, permettant un contrôle en temps réel et une amélioration continue des exploitations. Cette initiative illustre comment la technologie peut transformer l'agriculture malgache pour un avenir plus sûr et durable. Ce projet s'étend maintenant vers les Comores à travers la coopération régionale.